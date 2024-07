Macron vyzval na vznik koalície strany s republikánskymi hodnotami

Paríž 10. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval republikánske politické sily, aby viedli dialóg s cieľom vytvoriť pevnú a nevyhnutne aj pluralitnú väčšinu. Z výsledku nedávnych predčasných parlamentných volieb vyplynulo, že žiadna z politických strán nemá väčšinu, čo vytvára na politickej scéne patovú situáciu.



V liste adresovanom francúzskemu ľudu, ktorý v stredu uverejnili viaceré regionálne noviny, Macron dodal, že nového premiéra vymenuje po tom, čo budú mať poslanci "trochu času" na rokovanie o vládnom programe. Doplnil, že medzičasom zostane vo funkcii vláda premiéra Gabriela Attala.



Podľa denníka Le Parisien Macron týmto listom prerušil svoje mlčanie trvajúce od nedeľných volieb.



Ocenil v ňom, že voliči prišli k volebným urnám vo veľkom počte, pričom túto mobilizáciu označil za znak vitality republiky.



Pripomenul, že hoci krajná pravica v prvom kole volieb zvíťazila s takmer 11 miliónmi hlasov, voliči jej "jasne nedovolili prevziať vládu".



Konštatoval však tiež, že v druhom kole "nikto nevyhral": žiadna politická sila nezískala dostatočnú väčšinu a všetky bloky alebo koalície, ktoré vzišli z týchto volieb, sú v menšine. Charakter volieb, poznačený jasnou požiadavkou voličov na zmenu a rozdelenie moci, politické strany "zaväzuje k hľadaniu širokého konsenzu," uviedol Macron.



Francúzsky prezident preto vyzval všetky politické sily, ktoré sa stotožňujú s inštitútmi republiky, právnym štátom, parlamentarizmom, európskou orientáciou a obranou francúzskej nezávislosti, aby sa zapojili do dialógu s cieľom vytvoriť "pevnú väčšinu, nevyhnutne pluralitnú".



Podľa agentúry Reuters Macron síce výslovne nevyzval, aby boli z takejto koalície vylúčené krajne pravicové Národné združenie (RN) a krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI), ale zmienka o "republikánskych hodnotách" sa zvyčajne vo Francúzsku vníma ako odkaz na vylúčenie extrémov z pravej a ľavej časti politického spektra.



Macron vyzval, aby v rámci rokovaní prednosť pred funkciami mali idey a programy postavené na hodnotách republiky, ktoré by súčasne reflektovali obavy vyjadrené voličmi v čase volieb. Dodal, že nová väčšina musí zaručiť čo najväčšiu inštitucionálnu stabilitu.



"To, čo si Francúzi vybrali pri volebných urnách - republikánsky front - musia politické sily uviesť do praxe svojimi činmi," prízvukoval Macron.



Vyjadril nádej, že politickí lídri prejavia zmysel pre zhodu a zmierenie - v záujme voličov i v záujme krajiny. Pripomenul, že voliči prostredníctvom volieb politikom odkázali, že musia "pracovať spoločne".



Ľavicový Nový ľudový front (NFP), ktorý spája LFI, komunistov, zelených a socialistov, v predčasných voľbách získal nečakane najviac poslaneckých kresiel, nie však väčšinu. Macronov centristický tábor skončil druhý a RN bolo tretie.