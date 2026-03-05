< sekcia Zahraničie
Macron vyzval Netanjahua, aby sa vyhol pozemnej operácii v Libanone
Macron s Netanjahuom telefonoval po prvý raz od leta 2025.
Autor TASR
Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa zdržal pozemnej ofenzívy v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzval som izraelského premiéra, aby zachoval územnú celistvosť Libanonu a zdržal sa pozemnej ofenzívy,“ uviedol v stredu Macron na sieti X po tom, čo izraelské jednotky postúpili do niektorých pohraničných oblastí na juhu Libanonu.
Macron s Netanjahuom telefonoval po prvý raz od leta 2025. Ich vzťahy sa podľa AFP zhoršili po tom, čo francúzsky prezident minulý rok v septembri oznámil zámer uznať Palestínsky štát.
Netanjahu v auguste vo svojom liste adresovanom Macronovi skritizoval prezidenta a obvinil ho, že svojím rozhodnutím uznať Palestínsky štát podnecuje antisemitizmus. Macron túto kritiku odmietol a upozornil, že téma antisemitizmu by nemala byť „zneužívaná ako zbraň“.
Libanonské militantné hnutie Hizballáh v pondelok vypálilo projektily na sever Izraela v reakcii na útoky Izraela a Spojených štátov v Iráne, pri ktorých zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.
Izrael následne začal s údermi na ciele Iránom podporovaného Hizballáhu, ktoré si podľa libanonských úradov vyžiadali už najmenej 72 obetí na životoch.
Libanon a Izrael uzavreli prímerie v novembri 2024, čím sa pozastavili viac ako rok trvajúce boje medzi Hizballáhom a židovským štátom. Obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania a Izrael pravidelne útočil v Libanone, pričom tvrdil, že cieľmi sú pozície militantného hnutia.
Francúzsky prezident v stredu hovoril aj s prezidentom Libanonu Džúzífom Awnom a premiérom Nawáfom Salámom a vyjadril potrebu, aby Hizballáh okamžite zastavil svoje útoky proti Izraelu.
Člen Macronovho prezidentského tímu pre AFP povedal, že americký prezident Donald Trump v stredu večer v telefonáte Macrona informoval o vojenských operáciách Spojených štátov v Iráne. Macron upozornil šéfa Bieleho domu na situáciu v Libanone, ktorej Francúzsko „venuje veľkú pozornosť“.
