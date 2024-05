Macron vyzval Netanjahua na dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy

Paríž/Káhira 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v nedeľu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua počas telefonického hovoru, aby dosiahol dohodu o prímerí v Pásme Gazy s palestínskym militantným hnutím Hamas. To medzičasom oznámilo, že jeho delegácia odchádza z rokovaní o prímerí, ktoré sa konali v Káhire. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Prezident povzbudil premiéra Netanjahua, aby úspešne dokončil rokovania, ktoré by mohli viesť k prepusteniu rukojemníkov, k ochrane civilistov prostredníctvom prímeria a k regionálnej deeskalácii," uviedla Macronova kancelária vo vyhlásení.



V egyptskej Káhire prebiehali tento víkend podľa zdrojov agentúr AFP a Reuters rokovania medzi Hamasom a sprostredkovateľmi z Egypta a Kataru o návrhu dohody o prímerí v Pásme Gazy. Dokumet podľa Británie navrhoval prerušenie bojov v Pásme Gazy na 40 dní a výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov z izraelských väzníc.



Hamas pritom uviedol, že jeho delegácia odcestuje z Egypta ešte v nedeľu na konzultácie s vedením hnutia. Vo vyhlásení hnutie tiež uviedlo, že si zachováva "pozitívny a zodpovedný prístup" k rokovaniam a je odhodlané dosiahnuť dohodu.



Podľa egyptských médií by sa Hamas na rokovania do Káhiry mohol vrátiť opäť v utorok, píše agentúra AFP.



Vyhliadky na uzatvorenie dohody sa však po skončení nedeľňajších rokovaní zdali byť slabé vzhľadom na požiadavku Hamasu, že súčasťou akejkoľvek dohody musí byť ukončenie vojny v Pásme Gazy, čo však izraelský premiér odmietol, konštatuje agentúra Reuters.



Netanjahu totiž v nedeľu uviedol, že ak by sa Izrael podriadil požiadavkám Hamasu, znamenalo by to jeho prehru. Zároveň povedal, že ak by Izrael požiadavku na ukončenie vojny akceptoval, Hamas by zostal pri moci a mohol by ďalej ohrozovať jeho krajinu.



Izrael je však podľa Netanjahua ochotný boje v Pásme Gazy prerušiť, aby zaistil prepustenie rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava.



Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja následne Netanjahua v nedeľu obvinil z toho, že sabotuje snahy sprostredkovateľov v prebiehajúcich rokovaniach o prímerí a že sa stále snaží "nachádzať ospravedlnenia pre pokračovanie agresie, a rozširovanie okruhu konfliktu".