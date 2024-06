Macron vyzval politikov na spoluprácu v boji proti krajnej pravici

Paríž 12. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval umiernených politikov z oboch strán politického spektra, aby sa zoskupili a porazili krajne pravicové strany v predčasných parlamentných voľbách. Tie ohlásil v nedeľu po zverejnení predbežných výsledkov eurovolieb, v ktorých suverénne zvíťazilo krajne pravicové Národné združenie (RN). TASR o tom informuje na základe agentúr AP, AFP, Reuters a denníka Le Monde.



"Dúfam, že keď príde čas, muži a ženy dobrej vôle, ktorí budú schopní povedať nie extrémom, sa spoja. A postavia sa do pozície, aby vybudovali spoločný projekt, ktorý bude užitočný pre krajinu," povedal Macron na tlačovej konferencii v Paríži.



Francúzsky prezident zároveň varoval, že víťazstvo krajnej pravice v nadchádzajúcich voľbách by mohlo znamenať pre krajinu vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a nejednoznačný postoj k Rusku, ktoré útočí na Ukrajinu.



Francúzsky prezident opätovne vylúčil svoju rezignáciu po prípadnej porážke jeho strany Obroda (RE) v predčasných parlamentných voľbách. "Chcem túto myšlienku potlačiť už v zárodku, (šanca, že sa tak stane) nikdy neexistovala," vyhlásil pred novinármi.



Podľa Macrona však bolo rozpustenie francúzskeho parlamentu a vyhlásenie predčasných volieb jedinou možnou reakciou na silné výsledky krajnej pravice vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa konali predošlý víkend. Dodal, že tým chce zabrániť krajnej pravici, aby získala prezidentský úrad v roku 2027.



Počas tlačovej konferencii v Paríži ešte potvrdil projekt výstavby ôsmich nových jadrových reaktorov vo Francúzsku. Tie sú podľa neho nevyhnutné pre energetickú transformáciu krajiny. V prejave spomenul aj penzijnú reformu, či oznámil pozastavenie plánovanej volebnej reformy v Novej Kaledónii. Tá spôsobila v priebehu mája nepokoje na tomto zámorskom území Francúzska v Tichomorí.



Macron oznámil rozpustenie Národného zhromaždenia a predčasné parlamentné voľby na 30. júna a 7. júla krátko po zverejnení predbežných výsledkov volieb do EP v nedeľu večer. Víťazom eurovolieb vo Francúzsku sa totiž stalo krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej, ktoré výrazne porazilo Macronovu centrickú koalíciu.