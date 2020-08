Macron vyzval Putina, aby podporil pokoj a dialóg v Bielorusku

Paríž 18. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok svojho ruského kolegu Vladimira Putina, aby podporil "pokoj a dialóg" v Bielorusku, kde zúria protesty proti spornému znovuzvoleniu Alexandra Lukašenka do funkcie prezidenta.



Počas telefonického rozhovoru Macron "zdôraznil odhodlanie Európskej únie hrať konštruktívnu úlohu po boku bieloruského ľudu, aby násilie páchané na obyvateľstve okamžite prestalo a aby bolo možné čo najskôr dosiahnuť politické riešenie", uviedla Macronova kancelária vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Toto riešenie musí rešpektovať "ašpirácie vyjadrené pokojne a masívne po niekoľko dní" protestujúcimi, ktorí požadujú odstúpenie Lukašenka, dodala Macronova kancelária.



Západné veľmoci vyzývajú Rusko, spojenca Lukašenka, aby nezasahovalo do situácie. Ako totiž Kremeľ v sobotu informoval, Putin a Lukašenko sa telefonicky dohodli, že problémy v Bielorusku "sa čoskoro vyriešia".



Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.