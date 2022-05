Macron vyzval Putina, aby ukončil blokádu ukrajinských prístavov

Brusel 31. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz vyzvali v sobotu šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby ukončil blokádu prístavu v ukrajinskom meste Odesa podľa podmienok stanovených v rezolúcii OSN. Macron to uviedol v utorok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Prezidentovi Putinovi som (v sobotu) navrhol, aby sme iniciovali rezolúciu Organizácie Spojených národov, ktorá by tejto operácii dala jasný rámec," povedal Macron.



Podľa návrhu francúzskeho prezidenta by takáto rezolúcia OSN umožnila odmínovanie prístavu a obnovenie dodávok obilia.



Šéf Kremľa lídrov Nemecka a Francúzska v sobotnom telefonáte uistil, že je "pripravený" hľadať spôsob, ako zaistiť export obilia, ktoré je pre ruskú blokádu uviaznuté v ukrajinských čiernomorských prístavoch.



Ruská invázia na Ukrajinu a sankcie Západu spôsobili prerušenie dodávok hnojív, obilnín a ďalších komodít z Ruska a Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z vypuknutia potravinovej krízy vo svete. Najviac ohrozenými sú krajiny Blízkeho východu a Afriky.



Rusko a Ukrajina produkujú 30 percent globálnych dodávok pšenice. Západ obviňuje Putina, že hrozbu hladu využíva ako jednu zo zbraní v rusko-ukrajinskom konflikte.