Macron vyzval Ukrajinu na realistické očakávania

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval Ukrajinu, aby mala "realistické" očakávania v súvislosti s územnými otázkami. Uviedol tiež, že nevidí "žiadne rýchle ukončenie" takmer tri roky trvajúceho konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko podľa AFP v súčasnosti kontroluje približne 20 percent ukrajinského územia a v pondelok oznámilo, že jeho sily obsadili strategicky významné mesto Kurachove.



"Nebude žiadne rýchle a jednoduché riešenie na Ukrajine," povedal Macron v prejave k francúzskym veľvyslancom v Elyzejskom paláci. Upozornil, že Ukrajinci podľa neho musia viesť "realistické diskusie o územných otázkach".



"Spojené štáty nám musia pomôcť zmeniť charakter situácie a presvedčiť Rusko, aby zasadlo za rokovací stôl," uviedol francúzsky prezident a dodal, že Európania budú musieť Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý 20. januára nastupuje do úradu, počas predvolebnej kampane vyhlásil, že rýchlo ukončí konflikt na Ukrajine. Nepovedal však žiadne podrobnosti.



"Nový americký prezident vie, že Spojené štáty nemajú šancu nič získať, ak Ukrajina prehrá," pokračoval Macron.



Macron zároveň varoval, že dôveryhodnosť západných krajín by bola zničená, ak by kvôli "únave" pristúpili na kompromis v otázke Ukrajiny. "Kapitulácia Ukrajiny nemôže byť pre Európanov a Američanov dobrá," povedal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v rozhovore s americkým podcasterom Lexom Fridmanom vyzdvihol Trumpa a uviedol, že Ukrajinci dúfajú, že po nástupe do úradu prinúti Moskvu, aby súhlasila s trvalým mierom.



Francúzsky prezident tiež varoval Západ v súvislosti s novým vedením Sýrie. "Na zmenu režimu v Sýrii musíme nazerať bez naivity," povedal a dodal, že Francúzsko neopustí "bojovníkov za slobodu, ako sú Kurdi," ktorí v Sýrii bojujú proti extrémistickým skupinám. V Sýrii došlo minulý mesiac k zmene moci, keď povstalci islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada.



Macron vo svojom prejave tiež označil Irán za "hlavnú strategickú a bezpečnostnú výzvu pre Francúzsko, Európanov a celý región aj mimo neho". Táto otázka bude podľa jeho tvrdenia kľúčovou témou rokovaní s novou americkou administratívou.