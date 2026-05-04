Macron vyzval USA a Irán, aby koordinovane otvorili Hormuzský preliv
Autor TASR
Jerevan 4. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v pondelok Spojené štáty a Irán, aby „koordinovaným“ spôsobom opätovne otvorili Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Predovšetkým chceme koordinované znovuotvorenie zo strany Spojených štátov a Iránu – to je jediné riešenie pre opätovné otvorenie Hormuzského prielivu,“ povedal Macron na stretnutí európskych lídrov v arménskom Jerevane.
„Nezúčastníme sa na žiadnej vojenskej operácii v rámci, ktorý sa mi zdá nejasný,“ povedal francúzsky prezident. Paríž spolu s Londýnom vedie úsilie o zostavenie koalície na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu po zabezpečení mieru.
Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Agentúra Bloomberg cez víkend s odvolaním sa na údaje o sledovaní pohybu lodí informovala, že lodná doprava v prielive sa takmer zastavila.
Americký prezident Donald Trump v noci v príspevku na sieti Truth Social uviedol, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt sloboda.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že Teherán odovzdal vo štvrtok večer Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social napísal, že návrh preskúma, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný. Iránske ministerstvo zahraničných veci v nedeľu uviedlo, že USA doručili svoju odpoveď a Teherán ju podrobne analyzuje.
