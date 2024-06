Macron vyzval voličov, aby hlasovali za prezidentskú väčšinu

Paríž 23. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu zopakoval, že zostane v úradu do mája roku 2027, keď sa mu skončí druhé funkčné obdobie.



V otvorenom liste zverejnenom vo francúzskych médiách Macron vyzval voličov, aby v parlamentných voľbách 30. júna a 7. júla dali svoj hlas radšej prezidentskej väčšine než krajnej pravici a ľavici, ktoré však momentálne vedú v prieskumoch verejnej mienky.



Podľa Macrona je pre Francúzsko najlepšia "tretia cesta", ktorú stelesňuje odchádzajúca väčšina v podobe centristického bloku Spolu za republiku.



Priznal súčasne, že kandidáti Spolu nie sú dokonalí. Upozornil však, že výsledky, ktoré táto koalícia počas svojho vládnutia dosiahla, by boli spochybnené po víťazstve ktoréhokoľvek extrému.



"Za sedem rokov sa toho urobilo veľa" a "toto všetko si zaslúži, aby sme v práci pokračovali", zdôraznil francúzsky prezident, keď obhajoval výsledky vládnutia svojich vládnych kabinetov.



Na margo svojho rozhodnutia rozpustiť Národné zhromaždenie po neúspechu "macronistov" vo voľbách do Európskeho parlamentu Macron uviedol, že ho "prijal zodpovedne, s veľkou vážnosťou a po niekoľkých týždňoch uvažovania".



Uznal, že jeho rozhodnutie o rozpustení parlamentu nebolo celkom pochopené a vyvolalo aj hnev, ktorý sa obrátil proti nemu. Vysvetlil však, že si je vedomý priepasti medzi ľuďmi a tými, ktorí riadia krajinu. Dodal, že túto priepasť "sme nedokázali prekonať". Prízvukoval, že tento spôsob vládnutia "sa musí zásadne zmeniť".



Vyjadril presvedčenie, že lídri súčasnej parlamentnej väčšiny a predseda vlády Gabriel Attal zostanú pred voľbami jednotní a podporia kandidátov za Spolu v každom volebnom obvode.



Apeloval na voličov, aby "nemali obavy a nevzdávali to". "Voľte rešpekt, ambície a spravodlivosť pre náš národ. Zaslúžime si to. Francúzsko si to zaslúži," napísal Macron.



Vo svojom otvorenom liste Macron trvá na tom, že nadchádzajúce hlasovanie s druhým kolom 7. júla nie je "ani prezidentskými voľbami, ani vyslovením dôvery prezidentovi republiky", ale odpoveďou na "jedinú otázku: kto by mal vládnuť Francúzsku?"



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že krajne pravicové Národné združenie (RN) je na ceste k dosiahnutiu svojho najlepšieho výsledku v parlamentných voľbách, čo mu potenciálne dáva šancu delegovať aj premiéra - s najväčšou pravdepodobnosťou mladého vodcu strany Jordana Bardellu.