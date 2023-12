Macron vyzval vyspelé štáty, aby do roku 2030 prestali využívať uhlie

Dubaj 1. decembra (TASR) - Francúzsky prezident v piatok na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji vyzval krajiny skupiny G7, aby do roku 2030 ukončili využívanie uhlia. Investovanie do tohto zdroja energie Macron označil za absurdné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Najvyspelejšie krajiny sveta majú ísť podľa francúzskeho prezidenta príkladom a zaviazať sa, že postupne prestanú využívať uhlie do konca tohto desaťročia.



Francúzsky prezident tiež vyhlásil, že rozvíjajúce sa ekonomiky by sa takisto mali postupne vzdať uhlia. Vyjadril presvedčenie, že rozvojové štáty by mali byť schopné ekonomicky dobehnúť ostatných, avšak nie využívaním fosílnych palív. S postupným vyraďovaním uhlia by im podľa Macrona mali pomôcť bohatšie krajiny.



Zdôraznil, že je potrebné byť dôsledný a neposkytovať dotácie novým uhoľným elektrárňam. V súčasnosti podľa neho neexistujú žiadne stimuly pre súkromných investorov, aby investovali do obnoviteľných zdrojov energie namiesto uhoľných elektrární. Vyzval tiež na odlíšenie úrokových sadzieb pre zelené a fosílne zdroje energií.



Zoskupenie G7 sa skladá zo Spojených štátov, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Británie, vysvetľuje AFP.