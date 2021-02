Macron vyzval Západ, aby čo najskôr dodal Afrike milióny dávok vakcíny

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v piatok západné štáty, aby čo najskôr africkým krajinám dodali 13 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



"Na africkom kontinente je 6,5 milióna zdravotníkov. Na to, aby sme ich chránili a pomohli ich zdravotníckemu systému čeliť (koronavírusovej kríze), je potrebných 13 miliónov dávok," uviedol Macron na virtuálnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii prostredníctvom videokonferečného hovoru z Paríža.



Ďalej uviedol, že jeho koncepcia "európskej strategickej autonómie" v oblasti obrany neznamená, že sa chce odkloniť od USA, ale že z Európy urobí spoľahlivejšieho partnera a posilní NATO, píše agentúra Reuters.



Macron dodal, že verí, že Európa by v rámci NATO mala mať omnoho väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.



V poradí 57. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 koná vo virtuálnom formáte a len jeden deň. K témam patria transatlantické vzťahy, ochrana klímy a koronakríza.



Medzi účastníkmi sú okrem Macrona aj americký prezident Joe Biden, nemecká kancelárka Angela Merkelová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, britský premiér Boris Johnson, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, generálny tajomník OSN António Guterres, šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus či zakladateľ Microsoftu Bill Gates.