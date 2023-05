Macron vyzýva na zastavenie znečisťovania životného prostredia plastmi

Paríž 29. mája (TASR) - Od pondelka do piatka sa v Paríži koná zasadnutie Medzivládneho rokovacieho výboru pre plasty, ktorý má za úlohu vypracovať prvú medzinárodnú, právne záväznú zmluvu o znečistení plastmi, a to aj v morskom prostredí. Informovala o tom agentúra AP.



Jej účastníkom sa prostredníctvom videokonferencie prihovoril francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý zúčastnené krajiny vyzval, aby ukončili dnešný "globalizovaný a neudržateľný" model výroby plastov.



"Ak nič neurobíme, množstvo plastového odpadu sa do roku 2060 strojnásobí," povedal Macron zástupcom 175 krajín, ktorí sa zišli v parížskom sídle UNESCO. Znečistenie plastmi označil za časovanú bombu a už dnes za pohromu.



Apeloval "definitívne skoncovať s globalizovaným a neudržateľným modelom výroby plastov v Číne a ďalších krajinách" Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré sa vo forme odpadu vyvážajú do rozvojových krajín a tie sú na jeho spracovanie vybavené oveľa horšie ako vyspelé krajiny.



Macron vyzval, aby bolo plne recyklovateľných 100 percent plastov - v porovnaní s dnešnými iba 15 percentami - a podporil približne 50 krajín, ktoré sa snažia skoncovať so znečistením plastmi do roku 2040.



Ide o "koalíciu (krajín) s vysokými ambíciami" združujúcu štáty pod vedením Nórska a Rwandy, ktoré tvrdia, že prijatie právneho rámca na ukončenie znečisťovania plastmi do roku 2040 je potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Dodávajú, že to zároveň pomôže obnoviť biodiverzitu a obmedziť zmenu klímy.



Možnosťou je, že zmluva bude mať obmedzenejší rozsah, pričom by sa sústredila na plastový odpad a rozšírenie recyklácie, ako to chcú niektorí výrobcovia plastov a vývozcovia ropy a plynu.



Väčšina plastov sa vyrába z fosílnych palív. Medzi krajiny podporujúce tento plán patria Spojené štáty, Saudská Arábia a Čína.



Parížske rokovanie je druhé z celkovo piatich zasadnutí, ktoré sa majú uskutočniť - s tým, že rokovania o zmluve sa majú skončiť do konca roka 2024.



Ľudstvo ročne vyprodukuje viac ako 430 miliónov ton plastov, z ktorých dve tretiny tvoria výrobky s krátkou životnosťou - práve tieto plasty sa stávajú odpadom, zaplnia oceán a často sa dostanú aj do potravinového reťazca ľudí, upozornil v apríli Program OSN pre životné prostredie.



Podľa OECD sa do roku 2060 celosvetovo vyprodukovaný plastový odpad takmer strojnásobí, pričom približne polovica skončí na skládkach a menej ako pätina sa recykluje.