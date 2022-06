Emmanuel Macron vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred) počas prezentácie nových francúzskych vojenských uniforiem (vpravo) v rámci jeho návštevy obranného a bezpečnostného veľtrhu Eurosatory land v meste Villepinte, severne od Paríža 13. júna 2022. Foto: TASR/AP

Villepinte 13. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zvýšenie rozpočtových výdavkov na obranu ako reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu. Uviedol pritom, že po začiatku invázie z konca februára vstúpilo Francúzsko do vojnovej ekonomiky. Macron vyslovil predpoklad, že tento stav v ekonomike bude trvať ešte dlho.Vyjadril sa takto na otvorení veľtrhu zbrojárskeho priemyslu Eurosatory, ktorý sa koná pri Paríži a je zameraný na oblasť pozemnej a leteckej obrany a bezpečnosti. Francúzsky prezident vo svojom prejave okrem iného zdôraznil, že Európa potrebuje, aby sa nemusela spoliehať na dodávateľov z iných krajín, pokiaľ ide o jej potreby v oblasti vojenského vybavenia, informovala agentúra AFP.Macron uviedol, že požiadal ministerstvo obrany a náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl, aby prispôsobili šesťročný rámcový plán obranných výdavkov do roku 2025 novej geopolitickej situácii - abyAFP podotkla, že ešte pred vojnou na Ukrajine, od Macronovho nástupu do prezidentskej funkcie v roku 2017, sa výdavky Francúzska na obranu postupne zvyšovali a tento rok dosiahli 41 miliárd eur. Plánuje sa pritom, že v roku 2025 dosiahnu 50 miliárd eur.Macron v pondelok vysvetlil:. Vojna na Ukrajine podľa neho vytvorilaMacron odkázal:AFP informovala, že v situácii, keď európske vlády zvyšujú rozpočty na obranu, Macron vyzval na posilnenie európskeho obranného priemyslu. Európa podľa neho potrebuje obranný priemysel, ktorý bude "oveľa silnejší a ambicióznejší" ako v súčasnosti.Vyslovil obavy, že ak k posilneniu európskeho obranného priemyslu a priemyselnej a technologickej základne nedôjde, Európa si vytvoríAFP však na margo európskej spolupráce v oblasti obrany pripomenula, že projekt európskych stíhačiek podľa odborníkov v súčasnosti mešká približne desať rokov a nový francúzsko-nemecký projekt bojového tanku MGCS by mal byť hotový až o takmer dve desaťročia.