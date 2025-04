Macron vyzýva Putina, aby „prestal klamať

Antananarivo 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin musí „prestať klamať“ o tom, že chce mier vo vojne na Ukrajine, zatiaľ čo pokračuje v útokoch na ňu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Jediné, čo treba urobiť, je, aby prezident Putin konečne prestal klamať,“ povedal Macron počas návštevy Madagaskaru. Ruský líder americkým vyjednávačom hovoril, že „chce mier“, no potom pokračoval v bombardovaní Ukrajiny, zdôraznil Macron.



Pri ruskom raketovom útoku na Kyjev vo štvrtok zahynulo 12 ľudí a 90 ďalších utrpelo zranenia, vyplýva z najnovších údajov pohotovostnej služby. Išlo o jeden z najsmrteľnejších úderov na ukrajinské hlavné mesto od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



"Na Ukrajine chcú len odpoveď (na otázku): Súhlasí prezident Putin s bezpodmienečným prímerím?" uviedol francúzsky prezident. Zároveň zdôraznil, že Putin je jedinou osobou brzdiacou návrh USA, ktorý má aj podporu Európy. „Ak prezident Putin povie áno, zbrane zajtra stíchnu, životy budú zachránené,“ skonštatoval. "Hnev USA by sa mal zamerať len na jednu osobu, na prezidenta Putina," zdôraznil Macron podľa AFP.



Americký prezident Donald Trump v stredu ostro skritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu polostrova Krym. Takýto postoj podľa jeho slov škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí. Francúzska hlava štátu uviedla, že v prvom rade by sa malo dohodnúť prímerie a že štatút Krymu by "zatiaľ" nemal byť predmetom diskusií.