Macron vzal hold zástupcov profesií zapojených do renovácie Notre-Dame

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vzdal hold 101 remeselníkom a štátnym zamestnancom, ktorí prispeli k obnove katedrály Notre-Dame v Paríži. Slávnosť sa konala presne šesť rokov po ničivom požiari, ktorý ohrozil existenciu tohto gotického chrámu, informoval na svojom webe denník Le Parisien.



Ceremoniál v Elyzejskom paláci sa začal o 18.00 h SELČ - približne v čase, keď 15. apríla 2019 v parížskej katedrále vypukol ničivý požiar.



Medzi ocenenými sú kamenári, stolári, kováči, reštaurátori vitráží i staviteľ organov, ako aj architekti, dodávatelia, inžinieri a ďalší remeselníci vrátane Aymerica Alberta, ktorý vo francúzskych lesoch vyberal duby potrebné na rekonštrukciu veže, lode a chóru, doplnila televízia France 24.



Za veliteľa Čestnej légie, čo je jedno z najvyšších francúzskych vyznamenaní, bol vymenovaný Philippe Jost, ktorý dohliadal na konzervátorské a reštaurátorské práce po nečakanej tragickej smrti svojho predchodcu, generála Jeana-Louisa Georgelina v roku 2023.



Macron vo svojom prejave ocenil „hrdinstvo hasičov, štedrosť mecenášov, talent a obetavosť tisícok profesionálov“, pričom sa zástupcom každého remesla poďakoval za ich odbornosť a nasadenie.



„Počas týchto piatich rokov ste skutočne ukázali, čo dokáže veľký národ... národ, ktorého história je väčšia ako on sám a ktorý je stále schopný uskutočňovať sny, ktoré sú väčšie ako on sám,“ vyhlásil Macron a dodal, že katedrálu sa podarilo nielen zachrániť, ale prestavať na ešte krajšiu. O tých, ktorí sa o to pričinili, Macron povedal, že navždy zostanú „generáciou Notre-Dame“.



Celý projekt bol financovaný vďaka darom v objeme takmer 850 miliónov eur z celého sveta.



„Štedrosť bola v dňoch po požiari taká, že nám zostalo 140 miliónov eur. A tak budeme môcť začať nové vonkajšie reštaurátorské práce, ktoré katedrála potrebovala už pred požiarom,“ vysvetlil Jost.



Katedrála Notre-Dame bola znovu otvorená v decembri 2024 po piatich rokoch rekonštrukčných prác. Na grandióznom ceremoniáli sa zúčastnilo 1500 hostí vrátane panovníkov a hláv štátov a vlád. Macron vtedy vo svojom prejave vyzdvihol všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o záchranu chrámu po požiari, a to aj darcom finančných prostriedkov zo zahraničia „Znovu sme objavili, čo dokážu veľké národy: dosiahnuť nemožné,“ vyhlásil.



Od znovuotvorenia katedrály pre verejnosť do nej denne zavíta okolo 30.000 návštevníkov, ktorí prichádzajú obdivovať stavbu zrenovovanú do podoby známej pred požiarom.