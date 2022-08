Macron vzdal hold obetiam alžírskej vojny za nezávislosť

Alžír 25. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval vo štvrtok popoludní na trojdňovú návštevu Alžírska, počas ktorej chce prispieť k zlepšeniu vzťahov s touto bývalou francúzskou kolóniou. Informovala o tom agentúra AFP.



Šéf Elyzejského paláca krátko po prílete do Alžíru navštívil pamätník obetiam krvavej alžírskej vojny za nezávislosť z rokov 1954 – 1962, ktorá ukončila viac než 130 tamojšej koloniálnej vlády Paríža.



Macron si uctil obete vojny položením venca a minútou ticha. Počas návštevy pamätníka ho sprevádzal šéf alžírskej diplomacie Ramtán Lamámra, uviedla miestna tlačová agentúra APS.



Macron je prvým francúzskym prezidentom narodeným po vyhlásení nezávislosti Alžírska, ktoré si tento rok v marci pripomenulo 60. výročie svojej samostatnosti. Od svojho nástupu do úradu v roku 2017 navštívil túto severoafrickú krajinu už po druhý raz.



Svojou aktuálnou oficiálnou cestou chce Macron nielen prispieť k urovnaniu krívd a napätia z minulosti, ale aj vytvoriť základ pre ďalší rozvoj vzájomných vzťahov, predovšetkým ekonomických.



Do Alžírska spolu s Macronom pricestovala 90-členná delegácia, v ktorej je aj sedem francúzskych ministrov.



Vzťahy medzi Parížom a Alžírom poznačila vlaňajšia hlboká diplomatická roztržka, ktorú vyvolali Macronove kritické vyjadrenia na adresu súčasnej alžírskej vlády.



Alžírsko v reakcii odvolalo svojho veľvyslanca z Paríža a zakázalo francúzskym vojenským lietadlám vstup do svojho vzdušného priestoru. Napätie medzi oboma krajinami sa medzičasom zmiernilo, čo umožnilo normalizáciu diplomatických vzťahov aj obnovenie preletov francúzskych lietadiel.