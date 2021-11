Macron vzdal poctu poslednému bojovníkovi vojnového hnutia odporu

Paríž 11. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vzdal poctu Hubertovi Germainovi, poslednému členovi odbojového hnutia Résistance (Odpor) z druhej svetovej vojny, ktorý zomrel v októbri vo veku 101 rokov.



Germain bol posledným žijúcim bojovníkom zmieneného hnutia, ktorého vyznamenal ešte zosnulý vodca Slobodného Francúzska (štátneho útvaru) Charles de Gaulle.



Germainovu rakvu, zahalenú do francúzskej vlajky, previezli po parížskom bulvári Champs-Élysées na obrnenom vozidle k Víťaznému oblúku, kde si Macron a hosťujúca americká viceprezidentka Kamala Harrisová uctili jeho pamiatku. Stalo sa tak v rámci osláv 103. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.



Germain, syn generála francúzskej koloniálnej armády, po kapitulácii Francúzska utiekol do Británie, kde sa pripojil k de Gaulleovi, ktorý organizoval odboj proti nemeckej okupácii.



Zúčastnil sa na rozhodujúcich bitkách v Líbyi, Egypte a Tunisku a v roku 1944 aj na invázii do nacistami okupovaného Francúzska, čo viedlo k oslobodeniu krajiny.



Rodák z Paríža bol jedným z 1038 ľudí, ktorým de Gaulle udelil Rad oslobodenia (Ordre de la Libération) za hrdinstvo. Charles de Gaulle sa neskôr stal prezidentom Francúzska a je zakladateľom súčasnej francúzskej ústavy.



Germaina, ktorý sa stal poslancom parlamentu a ministrom, pochovajú v priebehu štvrtka do špeciálnej krypty vyhradenej pre bojovníkov hnutia Résistance v pevnosti Mont-Valérien západne od Paríža, kde nemeckí vojaci popravovali protivníkov.



Macron v súlade s Germainovým želaním položil na jeho rakvu lotrinský kríž - symbol Slobodného Francúzska - vyrezaný z dreva parížskej katedrály Notre-Dame, s ktorým bude i pochovaný, informuje spravodajská stanica France 24.



Francúzsko si pri Víťaznom oblúku 11. novembra každoročne pripomína Deň vojnových veteránov - štátny sviatok, ktorý oslavuje prímerie ukončujúce prvú svetovú vojnu.