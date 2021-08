Macron: Z Afganistanu sa nesmie znova stať útočisko pre teroristov

Paríž 16. augusta (TASR) - Afganistan by sa nemal znova stať "útočiskom pre teroristov", vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom agentúra AFP.



"Toto je kľúčové pre medzinárodnú bezpečnosť a mier," povedal Macron. Francúzsko podľa jeho slov urobí všetko pre to, aby Rusko, USA a Európa "účinne spolupracovali", pretože majú rovnaké záujmy.



Európska únia podľa Macrona vytvorí iniciatívu s cieľom chrániť členské krajiny pred prílevom migrantov z Afganistanu.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.