Macron: Za napätie na severe Kosova sú zodpovedné kosovské úrady

Bratislava 31. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu povedal, že predstavitelia kosovských úradov sú zodpovední za situáciu na severe Kosova, kde sa odohrali násilné zrážky. Informuje o tom TASR.



"Je jasné, že kosovské úrady nesú zodpovednosť za súčasnú situáciu," povedal Macron na návšteve Bratislavy. Kosovské úrady podľa neho nedodržiavajú dôležitú dohodu, ktorá bola dosiahnutá pred len niekoľkými týždňami.



Násilie prepuklo po aprílových komunálnych voľbách a počas zrážok utrpelo zranenia najmenej 80 ľudí. Srbi, ktorí tvoria približne šesť percent obyvateľstva Kosova, bojkotovali hlasovanie v severokosovských obciach, kde majú väčšinu. To umožnilo etnickým Albáncom ovládnuť miestne samosprávy.



Mnoho Srbov žiada stiahnutie kosovských policajtov, ako aj odvolanie novozvolených starostov albánskeho pôvodu, pretože ich nepokladajú za svojich zástupcov.



Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že tam vysiela ďalších 700 vojakov, aby pomohli potlačiť násilné protesty. NATO tiež uviedlo do pohotovosti ďalší prápor pre prípad, že by sa nepokoje rozšírili. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell obe strany vyzval, aby zmiernili napätie a vyhli sa ďalším jednostranným krokom.



Macron uviedol, že o záležitosti chce hovoriť vo štvrtok s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorého krajina pomohla sprostredkovať dohodu medzi Prištinou a Belehradom, a lídrami Srbska a Kosova. Stretnúť by sa mali počas summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku, potvrdil následne hovorca nemeckej vlády.