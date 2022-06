Macron: Za určitých podmienok som pripravený rokovať s Putinom

Kyjev 17. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že je pripravený za určitých podmienok rokovať so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v noci na piatok.



"Myslím si, že dnes si cesta do Ruska vyžaduje kladenie podmienok, to znamená gesto od prezidenta Putina. Nepôjdem tam len tak," uviedol Macron pre francúzsku spravodajskú televíziu TF1 počas návštevy ukrajinskej metropoly Kyjev.



Francúzky prezident by s Putinom hovoril o humanitárnych záležitostiach, o ochrane väzňov, o potravinovej bezpečnosti a o nájdení riešenia. Macron zároveň uviedol, že takéto prípadné konanie bude transparentné voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.



Na otázku novinárov, či si myslí, že Ukrajina by mala spraviť teritoriálne ústupky Rusku, šéf Elyzejského paláca odpovedal: "Myslím si, že dnes je našou povinnosťou postaviť sa na stranu našich hodnôt a medzinárodného pravá, a teda na stranu Ukrajiny."



"Nie ja však našou úlohou rozhodnúť namiesto Ukrajiny o tom, aké budú podmienky ukončenia vojny," dodal Macron s tým, že v nejakom štádiu konfliktu bude musieť buď nastať vojenské víťazstvo, alebo sa začať rokovania.



Francúzsky prezident tiež uviedol, že Ukrajina potrebuje pomoc, aby vytrvala, a akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa jej územia a prípadných teritoriálnych ústupkov budú musieť prijať ukrajinskí lídri.



Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi pricestovali vo štvrtok ráno do Kyjeva, aby vyjadrili svoju podporu Ukrajine. Hlavné meste krajiny navštívil vo štvrtok aj rumunský prezident Klaus Iohannis.