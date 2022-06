Macron zablahoželal Alžbete II. k jubileu, Johnson vyjadril úctu

Ľudia sa zhromažďujú deň pred začiatkom osláv 70. výročia nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón 1. júna 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Paríž/Londýn 2. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zablahoželal vo štvrtok britskej kráľovnej Alžbete II. pri príležitosti jej platinového jubilea. Úctu panovníčke vyjadrili aj britský premiér Boris Johnson a arcibiskup z Canterbury Justin Welby. TASR o tom informuje na základe správy z webových stránok staníc BBC a Sky News.Macron kráľovnú označil zapovedal Macron vo videozázname zaslanom kráľovnej. Francúzsky prezident pripomenul, keď kráľovnina rodina počas druhej svetovej vojny privítala vo svojom domove francúzskeho generála Charlesa de Gaulla. Ten sa do Británie uchýlil na úteku pred nacistickým režimom. Po návrate do Paríža v septembri 1944 prevzal politickú moc a postavil sa na čelo dočasnej vlády.Premiér Johnson na Twitteri napísal, že kráľovnino platinové jubileum je nie len oslavou panovníčky, ale aj kvalít, ktoré má.Welby pre spravodajskú stanicu Sky News ocenil kráľovninu odvahu a vystupovanie na verejnosti. Len veľmi málo ľudí je podľa jeho slov oboznámených s tým, ako sa kráľovná vlani v apríli vyrovnávala so smrťou svojho dlhoročného manžela princa Philipa.povedal.Alžbeta sa vládnutia ujala vo februári 1952 po smrti svojho otca Juraja VI. Slávnostne korunovaná bola 2. júna 1953 vo veku 26 rokov.V Británii sa vo štvrtok začali oslavy 70. výročia jej nástupu na trón. Mnohé britské noviny vo štvrtok toto výročie pripomínajú na svojich titulných stránkach, všíma si BBC.Buckinghamský palác v noci na štvrtok zverejnil oficiálne vyhlásenie kráľovnej, v ktorom sa poďakovala organizátorom osláv a zaželala spokojnosť všetkým, ktorí sa na oslavách zúčastnia.