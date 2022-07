Macron začal v Kamerune svoju cestu po troch krajinách západnej Afriky

Yaoundé 26. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v pondelok neskoro večer do Kamerunu, čím začal cestu po troch západoafrických krajinách. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Macrona, ktorý sa usiluje obnoviť postkoloniálny vzťah Francúzska s čiernym kontinentom, privítal na letisku v hlavnom meste Yaoundé kamerunský premiér Joseph Ngute. Ide o Macronovu prvú zahraničnú cestu mimo Európy v rámci jeho druhého prezidentského mandátu, ktorého sa ujal v máji.



Macron bude v utorok ráno rokovať v prezidentskom paláci so svojím náprotivkom Paulom Biyaom, ktorý vláde v Kamerune železnou päsťou už takmer 40 rokov, približuje AFP.



Očakáva sa, že štátnici sa budú rozprávať o bezpečnosti v Kamerune, ktorý je zmietaný etnickým násilím a povstaním anglofónnych separatistov. Tí od roku 2017 bojujú za nezávislosť dvoch anglicky hovoriacich provincií. Severnú časť Kamerunu sužujú zase útoky džihádistov zo skupiny Boko Haram.



Macron sa v stredu presunie do Beninu, ktorý je takisto vystavený krvavým útokom islamských extrémistov. Džihádisti sa do krajín Guinejského zálivu dostali z regiónu Sahel.



Benin bol dlho vyzdvihovaný pre svoju prosperujúcu pluralitnú demokraciu. Kritici však tvrdia, že počas vlády prezidenta Patricea Talona sa tento stav od roku 2016 postupne oslabuje.



Macron vo štvrtok ukončí svoje západoafrické turné v Guinei-Bissau, ktorá je zmietaná politickou krízou v období, keď sa jej prezident Umaro Sissoco Embaló pripravuje na prevzatie vedenia v Hospodárskom spoločenstve západoafrických štátov (ECOWAS).



Všetky tri krajiny sú aktivistami kritizované za dodržiavanie ľudských práv, ale Macronov úrad uistil, že prezident sa počas svojej návštevy bude venovať i otázkam vládnej moci a práv.