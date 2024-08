Macron: Zadržanie šéfa Telegramu nemá politický motív

Paríž 26. augusta (TASR) - Zakladateľ a generálny riaditeľ platformy Telegram Pavel Durov bol vo Francúzsku zadržaný v rámci prebiehajúceho súdneho vyšetrovania. Oznámil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že zadržanie nemá politický motív, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Macron ako prvý oficiálne potvrdil medializované správy, že Durova v sobotu zadržali francúzske úrady na letisku Paríž - Le Bourget, kam podnikateľ pricestoval súkromným lietadlom z Azerbajdžanu.



"Zatknutie riaditeľa Telegramu na francúzskom území sa uskutočnilo v rámci prebiehajúceho súdneho vyšetrovania... V žiadnom prípade nejde o politické rozhodnutie. Je na sudcoch, aby rozhodli," napísal francúzsky prezident na sociálnej sieti X.



Francúzsko je podľa Macrona "hlboko oddané" slobode prejavu, ale "slobody sa dodržiavajú v právnom rámci, a to tak na sociálnych sieťach, ako aj v reálnom živote, s cieľom chrániť občanov a rešpektovať ich základné práva", napísala agentúra AP.



Hovorca francúzskej polície pre agentúru Reuters povedal, že Durova vyšetrujú francúzske úrady za to, že nespolupracoval v súvislosti s kybernetickými a finančnými zločinmi páchanými na Telegrame. Dodal, že podnikateľ je stále vo väzbe.



Durov (39) sa narodil v Rusku, kde žil až do roku 2014. Krajinu opustil, pretože podľa vlastných slov odmietol požiadavky úradov na zrušenie opozičných komunít na sociálnej sieti VKontakte, ktorú založil a neskôr predal. Odmieta aj požiadavky západných bezpečnostných zložiek. V súčasnosti má občianstvo Francúzska a Spojených arabských emirátov.



Šifrovaná platforma Telegram so sídlom v Dubaji sa považuje za alternatívu k americkým sociálnym sieťam, ktoré sú kritizované za komerčné zneužívanie osobných údajov používateľov. Telegram tvrdí, že nikdy nezverejní informácie o svojich používateľoch.



Predstavitelia Telegramu v nedeľu vyhlásili, že Durov nemá čo skrývať. "Telegram dodržiava zákony EÚ vrátane zákona o digitálnych službách - moderovanie obsahu sa neustále sa zlepšuje... Čakáme na rýchle vyriešenie tejto situácie," napísala platforma vo vyhlásení.