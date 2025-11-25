< sekcia Zahraničie
Macron: Základom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu má byť silná armáda
Ukrajina dala najavo, že vo všeobecnosti podporuje najnovší mierový plán, ale sporné otázky sa musia vyriešiť na stretnutí prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Paríž 25. novembra (TASR) - Koalícia ochotných vedená Francúzskom a Britániou za účasti Turecka a Spojených štátov vytvorí pracovnú skupinu na vypracovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Po videokonferencii koalície ochotných to v Paríži v utorok večer oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron.
TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský web Le Monde a agentúru Reuters, ktorá uviedla, že do videohovoru sa po prvýkrát pripojil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Macron informoval, že v dohľadnom čase sa so Spojenými štátmi a NATO začne spolupráca na diskusii o monitorovaní dodržiavania budúceho prímeria.
Okrem toho, pokiaľ ide o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Macron uviedol, že základom musí byť „silná ukrajinská armáda“. Zdôraznil, že „diskusie v Ženeve ukázali, že armáda Ukrajiny by nemala byť limitovaná“, čo je v rozpore s prvou verziou amerického plánu, ktorý sa Ukrajinci a Európania následne v Ženeve počas uplynulého víkendu snažili upraviť.
Macron po rokovaní koalície ochotných pred novinármi uviedol, že od stredy bude zriadená pracovná skupina pre tzv. zaisťovacie jednotky, ktoré by v prípade dosiahnutia rusko-ukrajinskej dohody o prímerí mali za úlohu „podporiť ukrajinskú armádu v druhej línii obrany“.
Túto skupinu podľa Macrona povedú Francúzsko a Británia v úzkej spolupráci s Tureckom, ktoré zohrá kľúčovú úlohu v námornej oblasti, a po prvý raz aj s účasťou Spojených štátov. Ako zdôraznil francúzsky prezident, Ukrajina potrebuje „seriózny mier“, ktorý bude v súlade s medzinárodným právom.
