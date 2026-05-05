VIDEO: Macron zaspieval na štátnom bankete šansón Aznavoura
Jerevan 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predviedol v pondelok počas návštevy Arménska svoj spevácky talent, pričom ho na bicích sprevádzal arménsky premiér Nikol Pašinjan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na štátnom bankete, ktorý sa konal po skončení summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Jerevane, zaspieval jeden z najznámejších šansónov Charlesa Aznavoura s názvom La Boheme, ako to vidieť na videu, ktoré zverejnil francúzsky novinár. K vystúpeniu sa neskôr pridal aj arménsky prezident Vahagn Chačaturjan, keď hral na klavíri jednou rukou po boku klaviristu.
Štátny banket sa uskutočnil po stretnutí takmer 40 európskych lídrov, ktorí sa zišli v pondelok na zasadaní EPC, aby diskutovali o jednote a stabilite Európy. Už na neformálnej večeri prekvapil v predvečer vrcholnej schôdzky štátnikov hostiteľ Pašinjan vystúpením svojej skupiny, v ktorej hral na bicie, poznamenala agentúra.
Aznavour bol jednou z najväčších francúzskych šansónových hviezd. Narodil sa v Paríži v roku 1924 arménskym prisťahovalcom, pričom udržiaval úzke väzby s domovinou svojich rodičov. Počas svojej viac ako 70-ročnej kariéry zložil viac ako 1300 piesní a predal vyše 180 miliónov platní a CD nosičov. Zomrel v roku 2018 vo veku 94 rokov, pripomenula DPA.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026