Macron: Zelenskyj má skutočnú ochotu vykročiť k mieru na Ukrajine

Washington 1. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy USA vo štvrtok prisľúbil ďalšiu pomoc Ukrajine, pričom zdôraznil, že ju nebude tlačiť do mierových rozhovorov s Ruskom, ak si to ona sama nebude želať. Macron to vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nikdy nebudeme tlačiť Ukrajincov ku kompromisu, ktorý nebude pre nich prijateľný," zdôraznil Macron.



Podľa vlastných slov vidí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má "skutočnú ochotu" vykročiť smerom k dosiahnutiu mieru na Ukrajine. "Je našou úlohou spolupracovať s ním," dodal.