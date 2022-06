Macron žiada Francúzov o podporu v druhom kole volieb

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyzval voličov, aby v nadchádzajúcom druhom kole parlamentných volieb "dali vláde spoľahlivú väčšinu" v mene "vyššieho národného záujmu". Podľa spravodajského webu France24 to Macron vyhlásil v utorok na letisku Orly neďaleko Paríža pred svojím odletom do Rumunska, kam navštívi tam dislokovaných francúzskych vojakov.



Macron v príhovore povedal, že si je vedomý "pochybností, obáv, strachu, znepokojenia a problémov, čo sa prejavilo počas prvého kola volieb, ktoré sa vyznačovalo rekordnou neúčasťou voličov (52,49 percenta).



Prezident priznal, že "najbližšie mesiace budú ťažké", pričom mal na mysli najmä prudký nárast životných nákladov. Varoval však pred ustrnutím zoči-voči kríze a vyslovil aj obavu z "neporiadku" v štáte. Dodal, že "nič by nebolo horšie, ako pridať k chaosu vo svete ešte aj ten vo Francúzsku".



Vo vzniknutej situácii treba napríklad investovať do "budúcnosti bez uhlíka", aby sa Francúzsko stalo krajinou technológií v roku 2030, a zasadiť sa aj za transformáciu verejných služieb, školstva, zdravotníctva a tak prispieť k sociálnemu rastu.



Upozornil, že tento cieľ sa nedá dosiahnuť "vyššími daňami, väčším zadlžením alebo nižším rastom", ako sa to tvrdí v ekonomickom programe ľavicového bloku Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), ktorý je vyzývateľom Macronom iniciovanej koalície Ensemble! (Spolu!).



Macron vyjadril presvedčenie, že spomínaná transformácia bude možná "dosiahnutím plnej zamestnanosti", ktorá je podľa neho "na dosah ruky".



"Pracujte lepšie, zlepšujte platové a pracovné podmienky, pracujte viac, aby sme spoločným úsilím získali ekonomickú silu," apeloval francúzsky prezident vo svojom prejave.



Súčasne vyzval voličov na aktívnu účasť na voľbách. "V nedeľu nesmie republike chýbať žiadny hlas. Spolieham sa na vás, že v nedeľu dáte našej krajine solídnu väčšinu, aby sme mohli čeliť všetkým výzvam doby a budovať nádej," uzavrel.