Macron žiada Irán o spoluprácu pri inšpekciách jadrových zariadení

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal v utorok iránskeho prezidenta Hasana Rúháního o "jasné gestá" a okamžitý návrat k dodržiavaniu podmienok jadrovej dohody, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo šesť mocností. Informovala o tom agentúra AFP.



Macron Rúháního takisto požiadal, aby naplno spolupracoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v inšpekcií iránskych jadrových zariadení, a vyjadril "hlboké znepokojenie" nad porušovaním dohody zo strany Iránu, uviedla kancelária francúzskeho prezidenta.



Jadrovú dohodu (Spoločný komplexný akčný plán/JCPOA) podpísali s Iránom v roku 2015 Británia, Čína, Francúzsko, Rusko, Nemecko a USA.



Spojené štáty v roku 2018 pod vedením vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa od jadrovej zmluvy jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to reagoval niekoľkonásobným porušením dohody.



Vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.



Irán v nedeľu (28. februára) odmietol návrh Európskej únie na neformálne stretnutie s predstaviteľmi USA zamerané na oživenie jadrovej dohody, keďže Washington svoje sankcie voči Teheránu stále nezrušil.