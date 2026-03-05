< sekcia Zahraničie
Macron žiada Izrael a Hizballáh, aby nezaťahovali Libanon do vojny
Na Izrael aj libanonské proiránske hnutie Hizballáh apeloval, aby zastavili svoje vojenské operácie.
Autor TASR
Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval urobiť „všetko“ pre to, aby Libanon „nebol opäť vtiahnutý do vojny.“ Na Izrael aj libanonské proiránske hnutie Hizballáh apeloval, aby zastavili svoje vojenské operácie.
Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach Macron potvrdil, že vo štvrtok telefonicky hovoril s najvyššími libanonskými predstaviteľmi o pláne na ukončenie vojenských operácií, ktoré v súčasnosti vykonávajú Hizballáh a Izrael na oboch stranách izraelsko-libanonskej hranice.
„Hizballáh musí okamžite prestať paľbu smerom k Izraelu. Izrael sa musí vzdať akejkoľvek pozemnej operácie alebo rozsiahlej intervencie na libanonskom území,“ napísal Macron.
Súčasnú eskalujúcu situáciu Macron označil za „okamih veľkého nebezpečenstva“ a vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby vojnu nerozšíril do Libanonu. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby Libanon nebol opäť zatiahnutý do vojny,“ uviedol Macron v príspevku na sieti X. „Libanončania majú právo na mier a bezpečnosť. Rovnako ako všetci ostatní na Blízkom východe,“ dodal.
Vo štvrtok popoludní izraelská armáda zverejnila bezprecedentnú výzvu na okamžitú evakuáciu celých južných predmestí Bejrútu, ktoré sú pod izraelskou paľbou od pondelka rána, keď bol Libanon zatiahnutý do regionálnej vojny. Veľkú časť obyvateľov libanonskej metropoly ovládla panika a na cestách sa vytvorili dlhé kolóny áut. Macron v tejto súvislosti oznámil okamžité vyslanie humanitárnej pomoci do oblasti a uistil, že Francúzsko do Libanonu dodáva niekoľko ton liekov.
Vzťahy medzi Libanon a Francúzsko majú hlboké historické korene a patria k najbližším medzi európskym štátom a krajinou Blízkeho východu. Po rozpade Osmanskej ríše po prvej svetovej vojne získalo Francúzsko kontrolu nad územím dnešného Libanonu na základe mandátu Spoločnosti národov. Francúzsko ho spravovalo ako mandátne územie v rokoch 1920–43, keď sa formovali politické inštitúcie, školstvo a administratíva. Francúzsko malo zároveň historicky blízke vzťahy najmä s maronitskými kresťanmi, ktorí patria medzi hlavné politické elity Libanonu.
