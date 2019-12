Macron žiada jasné stanovisko k brexitu po Johnsonovom víťazstve

Brusel 13. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zablahoželal v piatok britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi k drvivému víťazstvu v predčasných parlamentných voľbách, ale požiadal o jasné stanovisko k opakovanému odkladaniu odchodu Británie z Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Prišiel čas na jasné stanovisko," povedal Macron po summite lídrov EÚ v Bruseli a dodal: "Dúfam, že britský parlament čo najrýchlejšie schváli dohodu o brexite."



Francúzsky prezident zároveň varoval Britániu pred "neférovou" hospodárskou súťažou po brexite.



"Dúfam, že Spojené kráľovstvo zostane spojencom, priateľom a mimoriadne blízkym partnerom. Podmienkou je stanoviť si pravidlá férového vzťahu," uviedol Macron. Vládnu totiž obavy, že Londýn bude po brexite chcieť nižšie dane a regulácie.



"Neželáme si, aby bola Británia neférovým konkurentom," doplnil Macron.



Všetci lídri EÚ na summite v Bruseli vyzvali Britániu, aby po štvrtkových voľbách, ktoré sa skončili jasným víťazstvom konzervatívcov, urýchlene ratifikovala dohodu o brexite. Vyplýva to z textu záverečného vyhlásenia. Skoré schválenie dohody by podľa vyhlásenia umožnilo Británii opustiť EÚ v stanovenom termíne, teda do 31. januára 2020.



Takmer 46 miliónov Britov vo štvrtok volilo v predčasných parlamentných voľbách poslancov do 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu. Konzervatívna strana premiéra Johnsona získala po sčítaní hlasov vo všetkých 650 volebných obvodoch 364 kresiel. Druhý hlavný politický subjekt v Británii, Labouristická strana, obsadí 203 kresiel.



Britský premiér Johnson po víťazstve svojej strany uviedol, že konzervatívci majú teraz "silný nový mandát uskutočniť brexit, zjednotiť krajinu a posunúť ju dopredu". Potvrdil, že má záujem, aby Británia opustila EÚ 31. januára. "Už nie sú žiadne 'ak', žiadne 'ale'," povedal.