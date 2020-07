Macron žiada Netanjahua, aby sa vzdal plánov anexie okupovaných území

Paríž 10. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal v piatok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal plánov anektovať palestínske územia. Macron sa domnieva, že tento krok Izraela by ohrozil mier v regióne.



Agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Elyzejského paláca informovala, že Macron vo štvrtok v telefonickom rozhovore s Netanjahuom potvrdil záväzok Francúzska pre dosiahnutie trvalého mieru na Blízkom východe a požiadal ho, aby neprijal nijaké opatrenia smerujúce k pripojeniu palestínskych území k židovskému štátu.



Macron zdôraznil, že takéto kroky Izraela by boli v rozpore s medzinárodným právom a ohrozili by realizáciu plánov na koexistenciu dvoch štátov - palestínskeho a izraelského - ako základu pre nastolenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Francúzsky prezident v rozhovore "zopakoval neochvejný záväzok Francúzska pre bezpečnosť Izraela a jeho odhodlanie pracovať na zmiernení napätia na Blízkom východe a na posilnení dôvery, ktorá spája Francúzsko a Izrael".



Netanjahuova vláda stanovila 1. júl ako dátum, od ktorého by mohla začať anektovať židovské osady na západnom brehu rieky Jordán - v Predjordánsku, ktoré je palestínskym územím okupovaným židovským štátom od roku 1967. Izrael má v pláne zabrať aj strategické údolie rieky Jordán.



Táto anexia je súčasťou plánu, ktorý v januári tohto roku predložil americký prezident Donald Trump.



Trumpova iniciatíva okrem úplnej správy nad Jeruzalemom umožňuje židovskému štátu aj pripojiť k svojmu územiu údolie rieky Jordán a severnú časť Mŕtveho mora a židovské osady v Predjordánsku.



Podľa Trumpovho plánu by nezávislý palestínsky štát mohol vzniknúť na zvyšnom území Predjordánska a pásma Gazy a mal by byť demilitarizovaný.



Trump zároveň deklaroval, že časti východného Jeruzalema ležiace za izraelskou bezpečnostnou bariérou by sa mohli stať hlavným mestom palestínskeho štátu. Ako hlavné mesto sa Palestínčanom navrhuje konkrétne dedina Abú Dís, ležiaca v tesnej blízkosti východného Jeruzalema a za bezpečnostným múrom.



Ďalším zásadným rozdielom Trumpovho plánu oproti doterajším iniciatívam je to, že popiera palestínsku požiadavku na právo na návrat palestínskych utečencov, ale zahŕňa vyhliadky na pomoc a investície pre Palestínčanov v objeme miliárd dolárov.



Palestínčania naprieč celým politickým spektrom tento plán v celom jeho rozsahu odsúdili a odmietli. Palestínska samospráva začiatkom júna predložila protinávrh, v ktorom navrhuje vytvorenie "suverénneho palestínskeho štátu, nezávislého a demilitarizovaného" s "drobnými úpravami hraníc, ak to bude potrebné".