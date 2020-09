Macron žiada od Libanonu reformy; v opačnom prípade hrozia sankcie

Bejrút 1. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok v Bejrúte upozornil, že niekoľko nasledujúcich týždňov bude pre Libanon kľúčových. V prípade, že libanonskí politici nebudú schopní presadiť potrebné reformy, krajine podľa neho hrozia sankcie, píše agentúra Reuters.



Macron je v Libanone na už svojej druhej návšteve od výbuchu v bejrútskom prístave 4. augusta.



"Je to posledná šanca pre tento systém," povedal Macron pre spravodajský portál Politico.



Macron ďalej uviedol, že od libanonských politikov očakáva "seriózne záväzky" vrátane usporiadania parlamentných volieb v rozmedzí nasledujúceho pol roka až roka.



V prípade, že sa tak nestane, krajina a jej lídri môžu čeliť sankciám vrátane pozastavenia finančnej pomoci.



Macron takisto oznámil, že v polovici októbra chce v spolupráci s OSN zorganizovať medzinárodnú konferenciu s cieľom pomôcť krízou zmietanej krajine.



V utorok sa francúzsky prezident zúčastnil slávnosti pri príležitosti stého výročia založenia tzv. Veľkého Libanonu, ktorý bol od roku 1920 súčasťou Francúzskeho mandátu Sýrie a Libanonu. V rámci ceremónie Macron zasadil cédrový strom - národný symbol krajiny zmietajúcej sa v najväčšej kríze od občianskej vojny v rokoch 1975-1990.



Elyzejský palác vo vyhlásení uviedol, že céder vyjadruje "(francúzsku) dôveru v budúcnosť Libanonu".



Macron do Bejrútu priletel v pondelok krátko po tom, čo libanonský prezident Michel Aún poveril zostavením vlády Mustafu Adíba (48), ktorý doteraz zastával post veľvyslanca Libanonu v Nemecku.



Mohutný výbuch, ku ktorému došlo 4. augusta v prístave v libanonskej metropole Bejrút, si vyžiadal 190 obetí na životoch a viac ako 6500 zranených. Tri osoby sú stále nezvestné.



Svetová banka v pondelok oznámila, že výbuch v Bejrúte spôsobil škody na infraštruktúre a hmotnom majetku až do výšky 4,6 miliardy dolárov (3,85 milióna eur).