Reakcie politikov na rozhodnutie T. Mayovej

Britská premiérka Theresa Mayová v piatok oznámila, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany.

Paríž/Berlín 24. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenil v piatok guráž odstupujúcej britskej premiérky Theresy Mayovej pri hľadaní spôsobov, ako implementovať dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Súčasne vyzval na urýchlené objasnenie ďalších krokov týkajúcich sa brexitu. Informovala o tom rozhlasová stanica Europe 1.



Macron ocenil, že v snahe implementovať dohodu o brexite, ktorú Británia uzavrela s EÚ, sa Mayová riadila záujmami svojej krajiny a rešpektovala pritom aj partnerov z EÚ.



Vo svojom vyhlásení zverejnenom Elyzejským palácom Macron uviedol, že "je priskoro špekulovať o dôsledkoch" Mayovej rozhodnutia.



Zdôraznil, že princípy EÚ sa budú aplikovať aj naďalej, pričom prioritou bude hladké fungovanie EÚ, čo si podľa Macrona vyžaduje, aby Británia vysvetlila svoj ďalší postup vo veci brexitu.



Macron reagoval na Mayovej piatkové oznámenie, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany. Uviedla tiež, že dočasne zostane vo funkcii premiérky, až kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov. Ten sa následne stane premiérom, a to aj bez potreby usporiadania parlamentných volieb.



Mayová vo svojom príhovore konštatovala, že bude vždy "hlboko ľutovať", že sa jej nepodarilo zabezpečiť odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Merkelová rešpektuje Mayovej rozhodnutie odstúpiť

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prijala piatkové rozhodnutie o odstúpení britskej premiérky Theresy Mayovej z vedenia Konzervatívnej strany "s rešpektom". A v súvislosti s riadeným brexitom bude úzko spolupracovať s jej nástupcom. Novinárom to povedala Merkelovej hovorkyňa Martina Fietzová.



Merkelová i Mayová podľa nej vždy "spolupracovali v dobrom a dôveryhodnom" pracovnom vzťahu a budú tak pokračovať aj naďalej, pokým bude Mayová v úrade.



"My, a aj EÚ ako celok, máme záujem o dobré riešenie, ktoré vzíde v Británii", pokiaľ ide o otázku brexitu. A to znamená "riadený odchod". Merkelová zdôraznila, že "Berlín si s britskou vládou želá udržať úzku spoluprácu a úzky vzťah".



Nemecká vláda podľa nej o možnom nástupcovi britskej premiérky špekulovať odmieta. "Vývoj v zásade závisí od domáceho politického vývoja v Británii," dodala podľa agentúry AFP hovorkyňa Fietzová.



Juncker: Mayovej rezignáciou sa pre EÚ nič nemení, čo sa týka dohody o brexite

Pre Európsku úniu sa rezignáciou britskej premiérky Theresy Mayovej nič nezmení na postoji k brexitu a naďalej bude platiť znenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ tak, ako bola podpísaná na summite EÚ v novembri 2018. Uviedol to v piatok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.



Junckerova hovorkyňa Mina Andreevová v tejto súvislosti upozornila, že šéf exekutívy EÚ prijal Mayovej oznámenie "s emóciami", ale bez "známok radosti". Zopakovala jeho vyhlásenie, že lídri členských krajín EÚ už zaujali jasný postoj k dohode o brexite.



Predseda Európskej komisie v správe pre médiá uviedol, že považuje britskú premiérku za "ženu odvahy, voči ktorej prechováva veľký rešpekt".



Andreevová pred bruselskými novinármi zároveň upozornila, že Juncker bude rovnako rešpektovať aj nového nástupcu Mayovej a nadviaže s ním pracovné vzťahy.



Británia si po dohode s ostatnými členskými štátmi EÚ vyžiadala kompromisný odklad brexitu do 31. októbra tohto roku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)



Mayová politicky neodhadla náladu svojej krajiny ani strany, tvrdí Farage

Líder britskej protieurópskej Strany brexitu (BP) Nigel Farage v piatok obvinil odstupujúcu premiérku Theresu Mayovú, že nesprávne odhadla náladu svojej krajiny tým, že sa snaží zachovať úzke obchodné vzťahy s Európskou úniou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je ťažké s pani Mayovou nesúcitiť, ale politicky neodhadla náladu tejto krajiny ani svojej strany. Už odišli dvaja lídri Konzervatívnej strany, ktorých inštinkty boli proeurópske," napísal Farage na Twitteri, čím mal na mysli Mayovú a jej predchodcu Davida Camerona.





Kremeľ: Mayovej vláda bola pre rusko-britské vzťahy náročným obdobím



Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej bola pre vzťahy Ruska s Britániou veľmi náročným obdobím. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.



"Mayovej mandát v úrade premiérky prišiel počas veľmi zložitého obdobia našich vzájomných vzťahov," povedal novinárom Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.



Mayová v piatok oznámila, že 7. júna odstúpi z pozície líderky konzervatívcov, čím pripraví pôdu na vymenovanie nového britského ministerského predsedu, pripomína stanica BBC.



Mayová zdôraznila, že byť premiérkou Británie bolo pre ňu "životnou poctou". Ako premiérka ešte začiatkom júna privíta vo svoje vlasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestuje na trojdňovú návštevu.



Vládnuci konzervatívci uviedli, že premiérsky post a zároveň pozícia ich predsedu budú obsadené do 20. júla, keď sa začnú letné parlamentné prázdniny.



Mayová strávila v premiérskom úrade takmer tri roky a nahradila Davida Camerona, ktorý pred parlamentnými voľbami v roku 2015 prisľúbil vypísanie referenda o zotrvaní Británie v Európskej únii.