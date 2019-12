Macron žiada pochopenie pre krajiny využívajúce jadrovú energiu

Brusel 12. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron žiada porozumenie pre tie členské štáty Európskej únie, ktoré chcú pri dosahovaní klimatických cieľov naďalej využívať jadrovú energiu. Každý štát by mal mať možnosť realizovať proces prechodu tak, ako si to želá, uviedol Macron pred summitom EÚ, ktorý sa vo štvrtok popoludní začal v Bruseli.



Podľa agentúry DPA francúzsky líder zdôraznil, že práve krajiny, ktoré musia zvládnuť ukončenie využívania uhlia, nemôžu prejsť na obnoviteľné zdroje energie z dňa na deň. Macron súčasne poukázal na to, že viac ako 60 percent elektrickej energie Francúzska pochádza z jadrových elektrární.



Medzi krajinami EÚ je mimoriadne kontroverznou otázkou to, či by sa v rámci dosahovania cieľov klimatickej neutrality mala z prostriedkov Únie podporovať aj jadrová energia. Macron ako príklady štátov, ktoré sú proti alebo takýto postup vnímajú veľmi kritiky, menoval Rakúsko, Luxembursko a Nemecko.



Luxemburský premiér Xavier Bettel pred summitom povedal: "Sme presvedčení, že atómová energia nie je trvalo udržateľná ani bezpečná." Ak ju však chcú jednotlivé krajiny využívať, je to ich právo, dodal podľa DPA s tým, že na takéto účely by nemali byť používané financie EÚ.



Návrh vyhlásenia lídrov EÚ na summite, ku ktorému sa dostala DPA, uznáva "potrebu zaistiť energetickú bezpečnosť a rešpektovať právo členských štátov rozhodnúť o svojom energetickom mixe".



Rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová pred summitom potvrdila, že jej krajina odmieta jadrovú energiu v kontexte opatrení EÚ na ochranu klímy.



"Náš postoj v Rakúsku je jasný: žiadna nukleárna energia," citovala ju agentúra APA.



V súvislosti s kritikou českého premiéra Andreja Babiša na adresu rakúskej pozície Bierleinová povedala, že s Babišom už hovorila a bude s ním pokračovať v dialógu. Dodala, že nakoľko je oboznámená so summitovým návrhom predsedu Európskej rady Charlesa Michela, podpora jadrovej energie "nie je zamýšľaná".