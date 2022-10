Macron žiada solidaritu Nemecka v otázke energií

Paríž 17. októbra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v nedeľu Nemecko, aby preukázalo európsku solidaritu v súvislosti s rastúcimi cenami energií. Varoval, že mnohomiliardový plán Berlína na pomoc nemeckým spotrebiteľom by mohol viesť k deformáciám. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nemôžeme sa držať národných politík, pretože to vytvára deformácie na európskom kontinente," povedal francúzsky líder v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Les Echos. "Rovnako ako v prípade covidovej krízy je aj toto pre našu Európu momentom pravdy... Musíme konať jednotne a solidárne."



Vláda nemeckého kancelára Olafa Scholza avizovala podporný program na ochranu domácností a firiem v krajine v hodnote 200 miliárd eur. Podľa kritikov to môže zvýhodniť Nemecko a jeho podniky, pretože iné krajiny si takéto opatrenia na národnej úrovni nemôžu dovoliť. Berlín je preto pod tlakom viacerých partnerov v EÚ na väčšiu finančnú solidárnosť.



"Ak chceme koherentný prístup, musíme prijať európsku stratégiu, nie národné stratégie," uviedol Macron. Ako však dodal, nestráca dôveru v to, že Francúzsko a Nemecko majú silný vzťah a "dokážu spolu zrealizovať ambicióznu stratégiu".



Lídri členských štátov EÚ sa pokúsia nájsť spoločnú reakciu na nárast cien energií na summite, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok a piatok.



"Existuje európska solidarita s Nemeckom a je normálne, že existuje nemecká solidarita s Európou," zdôraznil Macron v interview.