Macron: Zmenu režimu v Iráne nie je možné dosiahnuť iba bombardovaním
Macron to vyhlásil na palube francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle pri pobreží gréckeho ostrova Kréta.
Autor TASR
Iraklio 9. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael nemôžu dosiahnuť zásadné zmeny v iránskom vedení len prostredníctvom bombardovania. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nemyslím si, že len prostredníctvom bombardovania je možné dosiahnuť zásadnú zmenu režimu alebo politického systému,“ uviedol Macron a zdôraznil, že Francúzsko sa nezúčastňuje na aktuálnom konflikte. Paríž podľa jeho slov v uplynulých dňoch pokračoval v obrane svojich spojencov postihnutých vojnou na Blízkom východe. Upozornil, že konflikt v regióne môže trvať niekoľko týždňov.
Macron to vyhlásil na palube francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle pri pobreží gréckeho ostrova Kréta. Zastavil sa tam po návšteve Cypru. Predtým popoludní vyhlásil, že Francúzsko spoločne so spojencami pracuje na misii na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Oznámil tiež, že do Červeného mora vyšle dve fregaty.
