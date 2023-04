Macron zopakoval výzvu na európsku suverenitu

Haag 11. apríla (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok zopakoval svoju výzvu na väčšiu "európsku suverenitu". Smerovanie k nej podľa neho urýchlila pandémia covidu aj vojna na Ukrajine, informuje TASR na základe správy DPA.



"Pandémia a vojna nás práve dostali do situácie, keď sme zistili, že musíme znížiť naše závislosti, ak chceme zachovať európsku identitu," povedal Macron v holandskom Haagu. Témou prejavu bola jeho vízia budúcnosti a suverenity Európy.



"Znamená to, že musíme byť schopní vybrať si svojich partnerov a formovať vlastný osud, a nie byť takpovediac len svedkami dramatického vývoja tohto sveta," priblížil francúzsky líder. Možno to podľa neho dosiahnuť spoluprácou v duchu otvorenosti a partnerstva.



Macron vystúpil s prejavom v čase, keď čelí kritike za vyjadrenie z uplynulých dní, že Európa nesmie "nasledovať" Spojené štáty ani Čínu v otázke Taiwanu.