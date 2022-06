Macron zrejme po druhom kole volieb stratí parlamentnú väčšinu

Paríž 19. júna (TASR) - Koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zrejme stratí absolútnu väčšinu kresiel v parlamente. Vyplýva to z prvých odhadov, ktoré priniesli rôzne inštitúty po skončení nedeľného druhého kola volieb. Informovala o tom agentúra AFP.



Prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) by mala podľa rôznych prognóz obsadiť v dolnej komore parlamentu 200-260 z celkove 577 kresiel, pričom na väčšinu by ich potrebovala 289.



Koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), v ktorej sa ľavicové strany a zelení spojili pod vedením Jeana-Luca Mélenchona, by mohla získať 149-200 kresiel. Výrazné zisky zaznamenalo podľa prognóz krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penovej, ktorému by mohlo pripadnúť 60-102 kresiel.



V prípade, že sa prognózy potvrdia, čaká podľa agentúry AP Macrona náročné obdobie vládnutia a bude sa musieť dohovárať so zákonodarcami. Plány "macronistov" v podobe sľubovaného znižovania daní, sociálnej reformy či zvýšenia dôchodkového veku chce totiž zablokovať koalícia NUPES.



Francúzsko malo naposledy prezidenta a premiéra z iných strán pred dvoma desaťročiami, keď pravicový prezident Jacques Chirac musel spolupracovať s parlamentom s prevahou socialistov za predsedu vlády Lionela Jospina.