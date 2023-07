Macron zrušil návštevu Nemecka pre nepokoje vo Francúzsku

Berlín 1. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron presunul svoju návštevu Nemecka, ktorá sa mala začať v nedeľu, pre vlnu násilných protestov prebiehajúcich vo Francúzku. Oznámila to v sobotu kancelária nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



"Francúzsky prezident Macron dnes telefonoval s nemeckým prezidentom Steinmeierom a informoval ho o situácii vo svojej krajine... Prezident Macron požiadal o posunutie svojej plánovej štátnej návštevy Nemecka," uviedla kancelária nemeckého prezidenta vo vyhlásení. Dodala, že návšteva sa uskutoční tak skoro, ako to bude možné.



Steinmeier uviedol, že ho zrušenie návštevy mrzí, no plne rozumie situácii vo Francúzku. Zároveň vyjadril nádej, že nepokoje v susednej krajine sa skončia čím skôr.



Vlnu násilných protestov vyvolala vo Francúzsku tento týždeň smrť 17-ročného tínedžera alžírskeho pôvodu počas dopravnej kontroly na predmestí Paríža. Incident, ku ktorému prišlo v utorok, bol zachytený aj na video, ktoré vyvolalo diskusiu o správaní francúzskych policajtov.



Polícia zatkal počas týchto protestov len v noci na sobotu, ktorá bola v poradí už štvrtou nocou nepokojov, vyše 1300 ľudí. Podľa francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina boli násilnosti uplynulú noc menej intenzívne ako noc predtým aj napriek doposiaľ najvyššiemu počtu zadržaných.



Macron pre nepokoje v piatok tiež predčasne odišiel zo summitu lídrov Európskej únie v Bruseli, aby predsedal mimoriadnemu zasadnutiu vlády, ktoré bolo zvolané pre prebiehajúce protesty.