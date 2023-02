Macron zvažuje, že Putinovi odoberie najvyššie francúzske vyznamenanie

Brusel/Paríž/Moskva 10. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že by mohol ruskému prezidentovi Vladmirovi Putinovi odobrať najvyššie francúzske vyznamenanie. Čaká však na tú "správnu chvíľu", informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Putinovi bol udelený Rad čestnej légie v roku 2006, keď boli vzťahy Moskvy s Parížom a Západom lepšie. No po tom, čo Putin takmer pred rokom nariadil inváziu na Ukrajinu, sa vzťahy Ruska s Európskou úniou zhoršili a EÚ na Moskvu uvalila sériu prísnych ekonomických sankcií.



Po štvrtkom summite Európskej únie, kde európski lídri zvažovali zvýšenie dodávok zbraní na Ukrajinu, Macron uznal, že otázka týkajúca sa Putinovej medaily je "symbolická, avšak dôležitá".



Macron uviedol, že aj keď si myslí, že má právo toto vyznamenanie šéfovi Kremľa odobrať, "nie je to rozhodnutie, ktoré urobí dnes".



Podľa francúzskeho prezidenta sú totiž takéto rozhodnutia vždy významné. "Myslím si, že musíte zhodnotiť tú správnu chvíľu, kedy ich prijať," uviedol Macron.



V stredu toto vyznamenanie udelil šéf Elyzejského paláca aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý bol na vopred neohlásenej návšteve Francúzska.