Macron zvolal krízové zasadnutie pre nepokoje v Novej Kaledónii

Paríž 15. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na stredu zasadnutie Rady pre obranu a národnú bezpečnosť. Diskutovať chce o rozsiahlych nepokojoch v Novej Kaledónii, pri ktorých zahynuli už najmenej dvaja ľudia a stovky ďalších utrpeli zranenia, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Macron zároveň zrušil plánovanú cestu do francúzskej Normandie, aby sa mohol touto krízou zaoberať. Pravidelné týždenné zasadnutie vlády zasa presunuli na popoludnie.



V Novej Kaledónii, francúzskom zámorskom území v Tichomorí, už druhú noc protestovali proti ústavnej reforme volebného systému presadzovanej francúzskou vládou.



Reforma, ktorú v noci na stredu schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, rozhnevala miestnych separatistov. Prisudzuje totiž volebné práva a tým aj väčší politický vplyv francúzskym občanom.



Protesty proti reforme sa už v pondelok večer zmenili na násilné, pričom došlo aj k streľbe na príslušníkov bezpečnostných síl, podpaľovaniu vozidiel či rabovaniu obchodov. AFP nepokoje označuje za najhoršie od 80. rokov minulého storočia.



Úrady zareagovali posilnením bezpečnostných opatrení, zaviedli nočný zákaz vychádzania aj zákazy zhromažďovania, predaja alkoholu či nosenia zbraní. Do odvolania zatvorili školy i letisko. Macron po schválení reformy v parlamente obyvateľov súostrovia vyzval na zachovanie pokoja. Nepokoje však pokračovali aj počas ďalšej noci.



Francúzsky úrad vysokého komisára pre Novú Kaledóniu v stredu ráno informoval, že zadržali už vyše 130 ľudí, z ktorých desiatky vzali do väzby a budú ich súdne stíhať. Pri nepokojoch utrpelo zranenia aj približne 60 policajtov. Mnohé budovy vrátane viacerých škôl demonštranti zapálili.



Francúzsko sa v roku 1998 v dohode z Nouméy zaviazalo, že Novej Kaledónii postupne udelí väčšie právomoci, pripomína AFP. Obyvatelia tohto súostrovia odvtedy v troch referendách v rokoch 2018, 2020 a 2021 hlasovali za zachovanie štatútu francúzskeho zámorského územia. Skupiny podporujúce nezávislosť však referendum v roku 2021 bojkotovali a jeho výsledky odmietajú prijať. Kanakovia, domorodí obyvatelia Novej Kaledónie, dlhodobo bojujú za vznik vlastného štátu.



Nová Kaledónia sa rozprestiera v Tichom oceáne približne 1200 kilometrov východne od Austrálie. Má asi 238.000 obyvateľov a hlavným mestom je Nouméa. Pre Paríž je toto územie dôležité geopoliticky a vojensky, sú tam tiež bohaté ložiská niklu.