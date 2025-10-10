< sekcia Zahraničie
Macron zvolal schôdzku lídrov politických strán
Na schôdzku nepozval krajnú pravicu a ľavicu.
Autor TASR
Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na piatok na 14:30 h SELČ do Elyzejského paláca stretnutie zástupcov relevantných politických strán. Pozvánku naň nedostali krajne pravicové Národné združenie (RN) ani ľavicovo-populistické Nepoddajné Francúzsko (LFI). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vládnu centristickú stranu Obroda (RE) bude na tejto schôdzke zastupovať jej generálny tajomník Gabriel Attal. V rozhovore pre televíziu France 2 vyjadril nádej, že ak Macron organizuje takéto stretnutie, „bude to aj na to, aby ich (politické strany) vypočul“.
Podľa Attala je nevyhnutné hovoriť najmä o podstate vecí a nájsť kompromis medzi politickými stranami. V opačnom prípade by podľa neho mohlo dôjsť k zopakovaniu už známeho scenára a prehĺbeniu politickej krízy. Attal tiež vyzval Macrona, aby sa podelil o moc a nesnažil sa vytvárať dojem, že „má všetko pod kontrolou“.
Attal súčasne odmietol návrh expremiéra a lídra strany Horizonty Édouarda Philippa na predčasné prezidentské voľby. „Vždy som bol proti tomu,“ vyhlásil Attal s vysvetlením, že predčasné voľby prezidenta by viedli k „oslabeniu našich inštitúcií“.
Líder LFI Jean-Luc Mélenchon v piatok vo vyhlásení vysielanom na platforme YouTube zdôraznil, že LFI naďalej trvá na predčasných prezidentských voľbách.
„Odchod Emmanuela Macrona je legitímna požiadavka,“ povedal s tým, že „je to jediný spôsob, ako rešpektovať dôstojnosť našich ľudí a našej krajiny.“
Stretnutie, ktoré Macron na piatok zvolal do Elyzejského paláca, označil Mélenchon za „plytvanie časom“ a „nezdravý pokus o spojenie protikladov“. „Naši poslanci neboli zvolení na to, aby sa dohodli s Macronovou stranou, ani s RN, ani s pravicou, ale aby sa s ich politikou rozišli,“ vyhlásil zakladateľ LFI.
Predseda francúzskej Najvyššej rady pre verejné financie Pierre Moscovici označil súčasnú politickú situáciu vo Francúzsku za „krízu bezprecedentnej závažnosti“.
V rozhovore pre piatkové vydanie denníka Le Parisien pripomenul, že po demisii Sébastiena Lecornua musí byť nový premiér vymenovaný do budúceho pondelka, aby na zasadnutí vlády mohol byť predložený návrh štátneho rozpočtu na rok 2026.
„Jediné, čo by zabránilo predloženiu rozpočtu, je, keby sa nepodarilo vymenovať premiéra. Ak bude vymenovaný, stihneme to včas,“ povedal Moscovici.
Dodal, že návrh štátneho rozpočtu sa nemôže líšiť od už pripraveného návrhu zaslaného rade pre verejné financie. „Z právneho hľadiska by to vytvorilo bezprecedentný problém... To však neznamená, že počas parlamentnej diskusie by neexistoval priestor na manévrovanie,“ uviedol.
Na margo možnej vlády Moscovici podotkol, že čisto „technokratická vláda neexistuje“. „Vláda je vždy politická, ale môže byť vedená osobnosťou s odbornými skúsenosťami nezávislou od politických strán,“ vysvetlil.
Vládnu centristickú stranu Obroda (RE) bude na tejto schôdzke zastupovať jej generálny tajomník Gabriel Attal. V rozhovore pre televíziu France 2 vyjadril nádej, že ak Macron organizuje takéto stretnutie, „bude to aj na to, aby ich (politické strany) vypočul“.
Podľa Attala je nevyhnutné hovoriť najmä o podstate vecí a nájsť kompromis medzi politickými stranami. V opačnom prípade by podľa neho mohlo dôjsť k zopakovaniu už známeho scenára a prehĺbeniu politickej krízy. Attal tiež vyzval Macrona, aby sa podelil o moc a nesnažil sa vytvárať dojem, že „má všetko pod kontrolou“.
Attal súčasne odmietol návrh expremiéra a lídra strany Horizonty Édouarda Philippa na predčasné prezidentské voľby. „Vždy som bol proti tomu,“ vyhlásil Attal s vysvetlením, že predčasné voľby prezidenta by viedli k „oslabeniu našich inštitúcií“.
Líder LFI Jean-Luc Mélenchon v piatok vo vyhlásení vysielanom na platforme YouTube zdôraznil, že LFI naďalej trvá na predčasných prezidentských voľbách.
„Odchod Emmanuela Macrona je legitímna požiadavka,“ povedal s tým, že „je to jediný spôsob, ako rešpektovať dôstojnosť našich ľudí a našej krajiny.“
Stretnutie, ktoré Macron na piatok zvolal do Elyzejského paláca, označil Mélenchon za „plytvanie časom“ a „nezdravý pokus o spojenie protikladov“. „Naši poslanci neboli zvolení na to, aby sa dohodli s Macronovou stranou, ani s RN, ani s pravicou, ale aby sa s ich politikou rozišli,“ vyhlásil zakladateľ LFI.
Predseda francúzskej Najvyššej rady pre verejné financie Pierre Moscovici označil súčasnú politickú situáciu vo Francúzsku za „krízu bezprecedentnej závažnosti“.
V rozhovore pre piatkové vydanie denníka Le Parisien pripomenul, že po demisii Sébastiena Lecornua musí byť nový premiér vymenovaný do budúceho pondelka, aby na zasadnutí vlády mohol byť predložený návrh štátneho rozpočtu na rok 2026.
„Jediné, čo by zabránilo predloženiu rozpočtu, je, keby sa nepodarilo vymenovať premiéra. Ak bude vymenovaný, stihneme to včas,“ povedal Moscovici.
Dodal, že návrh štátneho rozpočtu sa nemôže líšiť od už pripraveného návrhu zaslaného rade pre verejné financie. „Z právneho hľadiska by to vytvorilo bezprecedentný problém... To však neznamená, že počas parlamentnej diskusie by neexistoval priestor na manévrovanie,“ uviedol.
Na margo možnej vlády Moscovici podotkol, že čisto „technokratická vláda neexistuje“. „Vláda je vždy politická, ale môže byť vedená osobnosťou s odbornými skúsenosťami nezávislou od politických strán,“ vysvetlil.