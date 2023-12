Macrona obviňujú, že sa stavia na stranu herca Depardieua

Paríž 21. decembra (TASR) - Aktivistky za práva žien kritizovali vo štvrtok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že sa postavil na stranu herca Gérarda Depardieua. Macron totiž povedal, že na filmovú hviezdu, ktorá čelí obvineniam zo sexuálnych útokov na ženy, "je Francúzsko hrdé". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Macron sa v stredu večer pre televíznu stanicu France 5 označil za "veľkého obdivovateľa" "veľkého herca". Dodal: "Francúzsko je naňho hrdé."



Vyjadrenia prezidenta v televíznom interview nasledovali po nedávnom odvysielaní dokumentárneho filmu, v ktorom 16 žien obvinilo Depardieua zo sexuálneho obťažovania, obchytávania či sexuálneho napadnutia. Správa televízie France 2 zachytávala herca aj pri oplzlých poznámkach a gestách na adresu žien počas jeho návštevy Severnej Kórey v roku 2018.



Na otázku o najnovších obvineniach proti Depardieuovi Macron odpovedal, že verí v prezumpciu neviny a súdom. "Nikdy neuvidíte, ako sa podieľam na štvanici proti človeku," dodal prezident.



Kritizoval aj rozhodnutie svojej ministerky kultúry, ktorá spustila disciplinárnu procedúru týkajúcu sa Depardieuovho významného francúzskeho vyznamenania Rad Čestnej légie, čo môže viesť až k jeho odobratiu. Prezident povedal, že ministerka Rima Abdulová Malaková "zašla až príliš ďaleko".



Rad Čestnej légie nie je "nástroj morálky" a vyznamenanie by nemalo byť odobraté "na základe dokumentárneho filmu", vyhlásil Macron.



Depardieua (74) začali v decembri 2020 vyšetrovať za znásilnenie a sexuálne napadnutie po obvineniach herečky Charlotte Arnouldovej z roku 2018. Uviedla, že k trestným činom došlo v dome Depardieua. Vyšetrovanie prebieha.



Aktivistky za práva žien vo štvrtok dôrazne odsúdili Macronove vyjadrenia.



Predsedníčka združenia Lawyers 4 Women (Právnici pre ženy) Michelle Dayanová uviedla, že ako právnička a občianka tiež silne verí v prezumpciu neviny. "Len to nesmie byť využívané ako výhovorka pre nepočúvanie žien, ktoré hovoria, že sú obeťami zneužívania," dodala.



Dayanová pre spravodajskú stanicu France Info uviedla, že "takto sa začína násilie proti ženám – predstavou o ženách, ktorá je zhmotnená" do šokujúcich poznámok Depardieua.



Aktivistická skupina Osez le féminisme tiež odsúdila Macronove slová. "Zasa raz potvrdenie toho, definitívne, že Emmanuel Macron nežije v tom istom svete, ako my," napísala skupina na sociálnej sieti X. "My, obeť, čelíme mužovi (Depardieuovi), ktorý sa označuje za 'veľkého lovca', ale ktorý sa v slovách prezidenta stáva obeťou 'štvanice'."



Predsedníčka Nadácie žien (Women’s Foundation) Anne-Cécile Mailfertová pre televíziu BFM vyhlásila, že Macronove výroky sú "veľmi vážne", pretože "súdi ženy, ktoré podali trestné oznámenie, ženy, ktoré sa ozvali... Vybral si stranu."



Bývalý francúzsky prezident Francois Hollande sa pridal a tiež so svojím nástupcom nesúhlasil. "Nie, nie sme hrdí," povedal pre rozhlasovú sieť France Inter.