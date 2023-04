Macrona za slová o Taiwane v Číne chvália, v Európe a USA ho kritizujú

Peking 12. apríla (TASR) – Nečakané vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že Európa by nemala nasledovať politiku USA voči Taiwanu, vyzdvihli tento týždeň v Číne ako "brilantné rozhodnutie". Výhrady zazneli z oboch strán Atlantiku, informuje TASR na základe agentúr AFP, Reuters a PAP.



Macron sa postaral o rozpaky spojencov, keď po minulotýždňovej ceste do Číny vyzval na "strategickú nezávislosť" v otázke Taiwanu. Podľa jeho slov by Európa mala byť popri USA a Číne treťou veľmocou vo svete.



Čínske štátne médiá i používatelia sociálnych sietí venovali francúzskemu lídrovi značnú pozornosť, všíma si AFP. Peking mohol podľa nej dosiahnuť určitý úspech v snahe narušiť západnú jednotu v prípade Taiwanu, ktorý považuje za súčasť jedinej Číny.



Objavili sa však aj apely na triezvejší pohľad. Ako zdôraznil popredný politický komentátor Chu Si-ťin, bývalý šéfredaktor vládnych novín Global Times, vzhľadom na geopolitickú realitu nie je reálne myslieť si, že by sa Francúzsko pridalo na stranu Pekingu proti Washingtonu.



"Európa a Spojené štáty majú spoločné hodnoty a spája ich NATO," napísal Chu. "Pokiaľ sa však bude Čína k európskym krajinám správať rozumne a čestne, kým USA ich nútia stavať sa proti Číne, potom vyplávajú na povrch rozpory v ich strategických záujmoch."



Macron v rozhovore pre denník Les Echos a portál Politico počas cesty z Číny potvrdil svoju dlhodobú víziu európskej suverenity, konkrétne nezávislosti od iných veľmocí vo vojenskej a ekonomickej oblasti. Jeho slová o Taiwane však vyvolali znepokojenie spojencov.



Denník Wall Street Journal napísal, že "neužitočné vyjadrenia" francúzskeho lídra oslabia odstrašujúcu politiku USA a Japonska voči Číne. Súčasne povzbudia amerických politikov, ktorí chcú zredukovať angažovanosť USA v Európe. Americký prezident Joe Biden by sa preto mal Macrona spýtať, či sa snaží o opätovné zvolenie jeho predchodcu Donalda Trumpa. Samotný Trump v utorok večer obvinil Macrona, že sa podlizuje čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi.



Americký republikánsky senátor Marco Rubio napísal, že ak Macron hovorí za celú Európu, potom by Spojené štáty mali zvážiť zameranie svojej zahraničnej politiky na obmedzovanie Číny a nechať Európu, aby sama riešila vojnu na Ukrajine, všíma si denník The Guardian.



Hovorca poľskej vlády uviedol, že Varšava s názorom Macrona nesúhlasí. Poľsko namiesto "strategickej nezávislosti" hovorí o "strategickom partnerstve" medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktoré chce ďalej budovať. Zdôraznil, že obe strany majú spoločné demokratické hodnoty a na nich založené ekonomické systémy.