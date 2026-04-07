Macron:Francúzi, ktorých zadržal Irán pre špionáž,sa vracajú do vlasti
Autor TASR
Paríž 7. apríla (TASR) - Dvaja francúzski občania, ktorých dlhodobo zadržiaval Irán, sú na ceste domov, uviedol v utorok prezident Emmanuel Macron. Prepustil ich už v novembri po viac ako troch rokoch väznenia pre obvinenia zo špionáže, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Cécile Kohlerová a Jacques Paris sú slobodní a na ceste do Francúzska po tom, čo strávili tri a pol roka vo väzbe v Iráne,“ napísal prezident na platforme X. Zdroj z francúzskeho ministerstva pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že obaja odišli z Iránu s francúzskym veľvyslancom v utorok nadránom v diplomatickom konvoji.
Kohlerová (41-ročná učiteľka) a Paris (72-ročný učiteľ na dôchodku) boli zadržaní v máji 2022 na konci svojho výletu do Iránu, ktorý ich rodiny označili za výhradne turistický. Iránske úrady ich prepustili z teheránskej väznice Evin v novembri po viac ako troch rokoch a odvtedy dvojica čakala na možnosť opustiť krajinu. Po začiatku vojny na Blízkom východe vo februári nebolo jasné, kedy sa vrátia do vlasti.
Irán už zajal viacero Európanov. Mnohí kritici islamistického režimu tvrdia, že cieľom je získať ústupky od krajín Západu výmenou za ich slobodu.
