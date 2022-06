Macron:Kandidatúra Moldavska do EÚ je legitímna, Francúzsko jej pomôže

Kišiňov 15. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že kandidatúra Moldavska na vstup do Európskej únie je úplne legitímna. Francúzsko podľa neho na budúcotýždňovom summite EÚ pomôže nájsť medzi členskými štátmi konsenzus o udelení štatútu kandidátskej krajiny Moldavsku. Šéf Elyzejského paláca to uviedol na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou v Kišiňove, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Moldavsko, ktoré na východe hraničí s Ukrajinou a na západe s Rumunskom, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára zintenzívnilo snahy vstúpiť do Európskej únie. Týždeň po začiatku invázie podalo oficiálnu žiadosť o prijatie do EÚ. Obáva sa totiž vtiahnutia do rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, predovšetkým preto, že moldavskú oblasť Podnestersko ovládajú proruskí separatisti.