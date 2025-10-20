Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron: Lúpež v Louvre je útokom na kultúrne dedičstvo Francúzska

Na snímke policajti po lúpeži, v nedeľu 19. októbra 2025 v múzeu Louvre v Paríži. Foto: TASR/AP

Macron tiež priblížil, že projekt modernizácie Louvru prezentovaný v januári obsahuje aj posilnenie bezpečnostných opatrení.

Paríž 20. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil v nedeľu lúpež šperkov z múzea Louvre v Paríži ako útok na kultúrnu históriu Francúzska. Páchatelia budú podľa neho vypátraní a ukradnuté predmety vrátené, informuje TASR podľa agentúry DPA.

„Krádež z Louvru je útokom na kultúrne bohatstvo, ktoré si ceníme, pretože je súčasťou našej histórie,“ uviedol Macron. „Získame tieto diela späť a postavíme páchateľov pred súd. Pod vedením parížskej prokuratúry sa robí všetko pre to, aby sa to dosiahlo.“

Macron tiež priblížil, že projekt modernizácie Louvru prezentovaný v januári obsahuje aj posilnenie bezpečnostných opatrení. „Zabezpečí zachovanie a ochranu toho, čo tvorí našu pamäť a našu kultúru,“ dodal prezident.

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho múzea Louvre osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry.

Deviaty predmet - diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie - bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná parížska prokurátorka Laure Beccuauová.
