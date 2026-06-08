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Macron,Merz a Starmer podporili Zelenského výzvu stretnúť sa s Putinom
Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne.
Autor TASR
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Londýn 8. júna (TASR) - Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.
Zelenskyj sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní.
Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom - s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským.
„Východiskom pre rokovania by mala byť súčasná línia kontaktu,“ píše sa vo vyhlásení. „Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou.“
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.
Ukrajinský prezident v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa v pondelok stretne s britským kráľom Karolom III.
Zelenskyj sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní.
Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom - s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským.
„Východiskom pre rokovania by mala byť súčasná línia kontaktu,“ píše sa vo vyhlásení. „Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou.“
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.
Ukrajinský prezident v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa v pondelok stretne s britským kráľom Karolom III.