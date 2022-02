Macron: Moskva i Kyjev prejavili ochotu implementovať uzavreté dohody

Prečítajte si aj: Podľa Macrona k eskalácii situácie ohľadne Ukrajiny nedôjde



Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozpráva počas tlačovej konferencie po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Kyjeve v utorok 8. februára 2022. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) počas spoločnej tlačovej konferencie s francúzskym prezidentomEmmanuelom Macronom po ich stretnutí v Kyjeve 8. februára 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 8. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že na svojich rokovaniach v Moskve i v Kyjeve sa mu dostalo ubezpečenia o ochote dodržiavať dohody o riešení konfliktu na východe Ukrajiny uzavreté v Minsku v roku 2015. Vidí ajna zníženie napätia medzi Moskvou a Západom, informoval web France Info.Macron na rokovaniach v oboch metropolách vyzval svojich hostiteľov Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského na dodržiavanie minských dohôd, ktoré sú podľa neho jediným základom pre riešenie krízy na Ukrajine.zdôraznil Macron.Podľa France Info sa Macron v Kyjeve vyjadril, že pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou o deeskalácii napätia považuje za, bude však výsledkom určitého procesu. Opätovne potvrdil svoje odhodlanie zapojiť sa do tohto procesu v nadchádzajúcich mesiacoch.Ruský prezident Macronovi v pondelok na rokovaniach v Moskve povedal, že on nebude zdrojom eskalácie. Macron označil tieto Putinove slová za dôležité, ale súčasne konštatoval, že, pričom poukázal na nedávne presuny ruských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou.Zelenskyj na tlačovej konferencii s Macronom uviedol, že v blízkej budúcnosti sa uskutočnia rokovania lídrov tzv. normandskej štvorky, teda Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny. Macron v tejto súvislosti pripomenul, že vo štvrtok sa v rámci normadského formátu uskutoční v Berlíne schôdzka na úrovni politických poradcov.Už v pondelok na stretnutí s novinármi po rokovaní s Putinom šéf Elyzejského palác oznámil, že cieľom Francúzska je dosiahnuť stabilizáciu situácie okolo Ukrajiny v najbližších týždňoch.Ukrajinský prezident informoval, že s Macronom majú spoločné názory na výzvy, ktorým čelí Ukrajina i Európa ako celok. Ubezpečil, že Ukrajina si váži podporu Francúzska v procese mierového urovnania situácie v Donbase.Macron vo svojom vyhlásení vzdal hold účastníkom tzv. euromajdanu, ktorý sa na Ukrajine odohral v roku 2014 v snahe zvrátiť proruský kurz vtedajšieho politického vedenia Ukrajiny.uviedol francúzsky prezident, ktorý si v pondelok v Moskve na margo tejto kapitoly novodobých ukrajinských dejín z úst ruského prezidenta vypočul, že udalosti na Ukrajine na prelome rokov 2014 a 2015 boli štátnym prevratom.Zelenskyj oznámil, že Ukrajina a Francúzsko majú záujem o prehĺbenie spolupráce v oblasti bezpečnosti. Uviedol tiež, že združenie ukrajinských zbrojárskych firiem Ukroboronprom podpísalo s Francúzskom vyhlásenie o reforme vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny.Macron po ceste z Moskvy do Kyjeva novinárom v lietadle povedal, že jeho rokovania s ruským prezidentom dosiahli cieľ, ktorým bolo deeskalovať krízu okolo Ukrajiny.citovala ho televízia BFM. Podľa MacronaFrancúzsky líder zároveň zdôraznil, že od rokovaní s Putinom neočakáva okamžité výsledky.poznamenal.