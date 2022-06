Macronov blok má pred voľbami náskok pred koalíciou ľavicových strán

Paríž 8. júna (TASR) - Centristický politický blok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by v prvom kole parlamentných volieb získal mierny náskok pred svojím hlavným ľavicovým súperom. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z prieskumu agentúry Ipsos/Cevipof pre francúzsky denník Le Monde.



Macronov blok Spolu! by podľa tohto prieskumu mal v prvom kole získať hlasy 28 percent voličov, zatiaľ čo ľavicový blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) by volilo 27,5 percent opýtaných.



Parlamentné voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v dvoch kolách 12. júna a 19. júna.



Macronov centristický tábor by tak mohol v prepočte na mandáty získať 275 až 315 kresiel v 577-člennom francúzskom parlamente, kde je na absolútnu väčšinu potrebných 289 mandátov.



Macron pritom práve takúto väčšinu potrebuje, aby pomohol napr. zaviesť plánované reformy na podporu podnikania. Po svojom znovuzvolení za prezidenta Macron v apríli vyhlásil, že ak vyhrá aj parlamentné voľby, medzi priority jeho vlády budú patriť aj opatrenia na boj proti zmene klímy a zvýšenie veku odchodu do dôchodku.



Z prieskumu Ipsos/Cevipof tiež vyplýva, že z hľadiska predpokladaného počtu kresiel by sa konzervatívni Republikáni (LR) so svojimi spojencami zo Zväzu demokratov a nezávislých (UDI) umiestnili na treťom mieste so 40 až 55 poslancami.



Za nimi by nasledovalo krajne pravicové Národné združenie (RN) s 20 až 45 poslancami.



Zisk strany Znovudobytie (Reconqute) založenej krajne pravicovým novinárom Éricom Zemmourom by sa pohyboval od nula do dvoch poslaneckých mandátov.



Ľavicové formácie - s výnimkou subjektov združených v NUPES - by mohli obsadiť štyri až osem kresiel.



Šesť až dvanásť poslancov by sa do parlamentu dostalo za iné menšie strany.



Iný prieskum - od spoločnosti Harris Interactive-Toluna pre periodikum Challenges - priniesol odlišnú projekciu možných výsledkov volieb: prezidentská väčšina by mala získať 285 až 335 mandátov, zatiaľ čo NUPES 120 až 184 mandátov.



LR a ich centristickí spojenci by získali 38 až 58 kresiel a krajne pravicové RN by obsadilo 30 až 50 kresiel. Zemmourovu stranu by v parlamente mohli zastupovať maximálne traja poslanci.



Spravodajský web sudouest.fr upozornil, že citované výsledky nie sú prognózou výsledku volieb, ale skôr prejavom "nálad" voličov a naznačujú skôr pomer síl a dynamiku v deň, keď sa prieskum uskutočnil.